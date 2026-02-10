Сергій Рейті працював суддею Закарпатського окружного адмінсуду з 2007 року

Сергій Рейті під час звільненні з посади судді Закарпатського окружного адміністративного суду подав декларацію про доходи. Про це стало відомо з сайту НАЗК 9 січня.

У 2025 році Сергій Рейті отримав понад 1,7 млн грн заробітної плати та 6 млн грн від продажу нерухомості – квартири в Києві, яку купив у 2024 році. Також суддя задекларував Volkswagen Tiguan, вартістю 495 тис. грн і понад 350 тис. грн на банківських рахунках. Ще 500 тис. грн і 200 тис. доларів Сергій Рейті тримає готівкою.

Дружина судді Габріелла Рейті у 2025 році отримала 160 тис. грн зарплатні в Ужгородському національному університеті і стала власницею кросовера Jaguar 2021 року випуску вартістю понад 1 млн грн. У власності дружини судді залишається земельна ділянка в Ужгороді, живе подружжя в будинку, що належить Наталії Корюкіній.

Що відомо про суддю Сергія Рейті

Сергій Рейті працював на посаді судді Закарпатського окружного адмінсуду з 2007 року. З травня 2014 року його двічі обирали заступником голови суду, а у 2019 році він очолив установу.

У 2020 році аналітики руху «Чесно» проаналізували діяльність 91 судді першої інстанції Закарпатської області та виявили, що 29 з них не відповідають критеріям доброчесності. Серед останніх був і Сергій Рейті. Сталося це після того, як суддя у своїй декларації за 2018 рік не вказав інформацію про наявність у його родини права власності чи права користування на нерухомість, в якій можна постійно проживати.

23 грудня 2025 року Вища рада правосуддя звільнила Сергія Рейті з посади судді Закарпатського окружного адміністративного суду у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.