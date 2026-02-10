Найвідомішою роллю акторки є фільм «Сам удома»

Зірка американських комедій Кетрін ОʼГара померла 30 січня 2026 року від легеневої емболії, спричиненої раком прямої кишки. Про це стало відомо зі свідоцтва про смерть акторки, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Кетрін ОʼГара померла в лікарні Saint John's Health Center у Санта-Моніці. Причиною смерті стала легенева емболія та рак прямої кишки. Після смерті її кремували. На момент смерті ОʼГари агентство Creative Artists Agency, яке представляло її інтереси, повідомило, що акторка хворіла недовго.

«Мамо. Я думав, у нас є час. Я хотів більшого», – коментував смерть акторки Маколей Калкін, який зіграв сина ОʼГари у серії фільмів «Сам удома». Після зйомок актори тривалий час зберігали дружні стосунки, а у 2023 році вона стала запрошеною спікеркою, коли він отримав зірку на Голлівудській алеї слави.

Кетрін ОʼГара відома низкою комедійних і драматичних ролей. Крім «Сам удома», вона зіграла у фільмах «Бітлджус» (1988), «Жах перед Різдвом» (1993), «Пережити Різдво» (2004), а з 2015 по 2020 рік вона грала зірку мильної опери Мойри Роуз у серіалі «Шиттс Крік», за яку отримала другу премію «Еммі».