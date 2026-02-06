Сергій Іванина працював в системі військових комісаріатів/ТЦК понад 10 років

Ексначальник другого відділу Мукачівського РТЦК та СП Сергій Іванина подав декларацію про доходи у 2025 році і зазначив, що звільнився з роботи. Про це стало відомо 3 лютого з сайту НАЗК.

Сергій Іванина вказав 332 тис. грн зарплати у ТЦК, 138 тис. грн – у військовій частині та 253 тис. грн пенсії. Також посадовець задекларував 1 тис. грн зимової підтримки та 2,5 тис. грн національного кешбеку.

У власності Сергія Іванини та його дружини – 4 квартири, 2 будинки, 4 земельні ділянки і 3 нежитлові приміщення в Міжгір’ї та Ужгороді. Готівкою ексначальник другого відділу Мукачівського РТЦК тримає 120 тис. доларів і 120 тис. євро.

Натомість дружина посадовця володіє автобусом і двома автомобілями – Hyundai Tucson 2019 року випуску та Toyota Land Cruiser 2022 року. Оксана Іванина вказала у декларації, що володіє телерадіокомпанією «Міжгір’я ТВ».

Сергій Іванина працював в системі військових комісаріатів/ТЦК понад 10 років. У 2015 році його призначили заступником комісара Хустсько-Міжгірського об’єднаного міського військового комісаріату. Також Сергій Іванина очолює «Міжгірське АТП». У 2025 році він заробив на посаді директора автотранспортної компанії 9,4 тис. грн.