Андрій Савчук очолює Закарпатський ОТЦК з жовтня 2023 року

Начальнику Закарпатського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Андрієві Савчуку оголосили неповну службову відповідність. Про це в п’ятницю, 12 грудня, повідомив журналіст Віталій Глагола в своєму телеграм-каналі.

«На нараді в оперативному командуванні "Захід" закарпатському обласному воєнкому Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність. Як повідомляють джерела, наступним кроком може стати рішення командування про звільнення із займаної посади», – написав Віталій Глагола.

Він додав, що за його власною інформацією, підставою для такого рішення стали корупційна складова та численні скарги на роботу Закарпатського обласного ТЦК.

Як повідомляв ZAXID.NET, Андрій Савчук був призначений начальником Закарпатського обласного ТЦК та СП в жовтні 2023 року наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У 2021 році «Суспільне» повідомляло, що він має значний досвід з проведення оцінювання, здобутий в американській армії, де служив півтора року. Також відомо, що у 2021 році він працював заступником керівника навчань з оцінювання ЗСУ.