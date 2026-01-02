Томмі Лі Джонс

У Сан-Франциско 1 січня знайшли мертвою доньку володаря «Оскара», актора Томмі Лі Джонса 34-річну Вікторію Джонс, повідомляє People.

Виклик про допомогу пожежна служба Сан-Франциско приняла виклик третьої ранку 1 січня. Жінка перебувала у готелі San Francisco Fairmont. Працівники готелю, а пізніше й медики намагалися реанімувати Вікторію Джонс, однак всі спроби виявилися марними. За інформацією джерела видання Daily Mail., доньку голлівудської зірки побачив один із відвідувачів готелю на 14 поверсі. Вікторія Джонс лежала на підлозі, тож гість подумав, що вона може бути п'яною. Він покликав працівників закладу, які швидко з'ясували, що жінка без свідомості. Вони миттєво почали робити серцево-легеневу реанімацію та викликали швидку. Триває розслідування. Причина смерті невідома. Нічого, що вказує на насильницьку смерть, а також наркотиків не було знайдено.

Вікторія Джонс с батьком (фото FilmMagic)

Вікторія Джонс була донькою 79-річного Томмі Лі Джонса та його колишньої дружини Кімберлі Клафлі. У пари також є син, 43-річний Остін Джонс. Вона народилась 3 вересня 1991 року. Вона дебютувала в індустрії кіно в 11 років та кілька разів знімалась в кіно разом із батьком. У 2002 році вона зіграла у фільмі «Люди в чорному 2». У 2005 році вона знімалася у фільмі батька «Три поховання Мелькіадеса Естради».

79-річний Томмі Лі Джонс отримав «Оскар» і «Золотий глобус» за роль у фільмі «Втікач», а також знімався у таких фільмах, як «Дж. Ф. Кеннеді», «Лінкольн», «У долині Ела» та «Старим тут немає місця». Томмі Лі Джонс у 2022 році публічно засудив початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України.