Акторський склад фільму про The Beatles представили 1 квітня на сцені фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі

Кінокомпанія Sony Pictures уперше показала, як виглядатимуть актори в ролях музикантів легендарного гурту The Beatles у однойменному фільмі. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Замість класичного фільму режисер Сем Мендес вирішив створити чотири фільми, щоб присвятити кожну картину окремому учаснику гурту. Ліверпульський інститут виконавських мистецтв (LIPA), який заснував Пол Маккартні, отримав спеціальні листівки із зображеннями акторів у образах музикантів. Їх заховали по всій будівлі, щоб студенти могли стати першими, хто знайде їх.

Спочатку LIPA поділився зображенням Педро Мескала в ролі Пола Маккартні, а в Instagram з’явилися фото студентів із листівками, де видно решту акторів. Пізніше Sony вперше опублікувала фото всіх акторів – Гарріса Дікінсона у ролі Джона Леннона, Джозефа Квінна в ролі Джорджа Гаррісона, а Баррі Кеогана в ролі Рінго Старра.

Окрім головної четвірки, у фільмах знімуться Сірша Ронан у ролі Лінди Маккартні, Анна Савай як Йоко Оно, Еймі Лу Вуд у ролі Петті Бойд, Міа МакКенна-Брюс як Морін Старкі, Джеймс Нортон у ролі Браяна Епштейна. А також до команди долучилися Гаррі Ллойд, Девід Морріссі, Ліанн Бест та інші.

Прем’єра всіх чотирьох фільмів одночасно запланована у квітні 2028 року. Це перший повнометражний твір, якому надали права на музику великого каталогу хітів The Beatles.

The Beatles – британський рок-гурт, заснований у Ліверпулі в 1960 році, що став найвпливовішим колективом в історії популярної музики. Його учасники – Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр. Колектив визнали найуспішнішим музичним колективом усіх часів, який продав понад 600 млн записів та встановив рекорд за кількістю хітів у США та Великій Британії.