Акторський склад фільму про The Beatles представили 1 квітня на сцені фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі

Кінокомпанія Sony Pictures офіційно представила акторський склад кінопроєкту про легендарний гурт The Beatles. Його режисером став Сем Мендес. Проєкт складатиметься з чотирьох окремих фільмів, кожен із яких розповідатиме історію одного з учасників культового гурту. Очікується, що фільм вийде у широкий прокат у квітні 2028 року.

Як повідомила пресслужба Sony Pictures, акторський склад масштабного кінопроєкту про The Beatles представили у вівторок, 1 квітня, на сцені фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. Зокрема, ролі виконають:

Гарріс Дікінсон – Джона Леннона;

Пол Мескал – Пола Маккартні;

Джозеф Квінн – Джорджа Гаррісона;

Баррі Кеоган – Рінго Старра.

Наприкінці презентації всі четверо акторів з’явилися на сцені та синхронно прочитали текст пісні Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Зліва на право Харріс Дікінсон, Пол Мескал, Баррі Кеоган та Джозеф Квінн

Що відомо про фільми про The Beatles

За словами режисера Сема Мендеса, історія The Beatles є надто масштабною для одного фільму, однак формат серіалу не підходив для великого кінопроєкту. Тому автори вирішили втілити кінопроєкт у форматі чотирьох повнометражних фільмів. Офіційний слоган проєкту – «У кожної людини є своя історія, але разом вони легендарні». Sony Pictures планує випустити всі чотири фільми у квітні 2028 року.

The Beatles – британський рок-гурт, заснований у Ліверпулі в 1960 році, що став найвпливовішим колективом в історії популярної музики. Його учасники – Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр. Колектив визнали найуспішнішим музичним колективом усіх часів, який продав понад 600 млн записів та встановив рекорд за кількістю хітів у США та Великій Британії.