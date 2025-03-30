Marvel оголосив акторський склад фільму «Месники: Судний день»

Marvel презентував акторський склад нового фільму від Marvel «Месники: Судний день». Прямий ефір із презентацією побив рекорд Marvel і зібрав 275 млн глядачів. Про це повідомив сайт Deadline.

Зазначається, що крім рекордного перегляду прямої трансляції, фільм отримав понад 3 млн згадок у соцмережах, а тег #AvengersDoomsday посідав перше місце в X понад 7 годин.

Новий фільм Marvel включатиме персонажів вже неіснуючого всесвіту «Людей Ікс» від 20th Century Fox і майбутніх зірок нової «Фантастичної четвірки». Загалом акторський склад стрічки налічує понад 25 акторів.

«Месники: Судний день» – майбутній американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Marvel Comics про команду месників. Фільм стане п'ятим за рахунком фільмом у серії про Месників, продовженням стрічки «Месники: Завершення» (2019) і 40-м за рахунком фільмом у медіафраншизі «Кіновсесвіт Marvel». Режисерами фільму виступлять Брати Руссо, а сценаристом – Джефф Лавнесс.

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Наразі відомо, що участь у зйомках візьмуть Кріс Гемсворт (Тор), Ванесса Кірбі (Невидима леді), Ентоні Макі (Капітан Америка), Себастіан Стен (Зимовий Солдат) і Пол Радд (Людина-мураха). Очікується, що незабаром участь у фільмі підтвердять й Роберт Дауні-молодший (Доктор Дум) та Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрендж), а також інших зірок.

Стрічка «Месники: Судний день» вийде в Україні 1 травня 2026 року.