Леонердо Ді КАпріо грає революціонера-невдаху

«Одна битва за іншою» — нова чорна комедія режисера Пола Томаса Андерсона, яка вільно адаптує роман Томаса Пінчона «Винокрай». Дія фільму, на відміну від книги, відбувається у XXI століття, а не в 90-х роках минулого, а Леонардо Ді Капріо зіграв Боба Фергюсона, шаленого революціонера, який намагається врятувати свою доньку. Фільм вийде у прокат 26 вересня.

Ходили чутки, що світова прем’єра картини відбудеться на Каннському кінофестивалі. Проте після того, як дата старту прокату зсунулась на вересень, ймовірно, що вперше фільм покажуть у Венеції. Усе можливо, адже за нові роботи Андерсона змагаються усі провідкі фестивалі.

Інтрига розв’яжеться 10 квітня, коли Канни оголосять програму. А поки можна подивитись трейлер, де персонаж Ді Капріо телефонує своїм друзям-повстанцям, щоб отримати допомогу, проте забуває слова-паролі. Окрім Ді Капріо у картині також знявся Бенісіо дель Торо.

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Нагадаємо, Пол Томас Андерсон («Нафта», «Примарна нитка», «Лакрична піца») не вперше адаптує твори Пінчона, в його доробку є комедія «Вроджена вада» з Хоакіном Феніксом, Джошем Броліном та Оуеном Вілсоном, яка вийшла у 2014 році.