Фантастичний фільм «Життя Чака» вийде в прокат влітку. Його знято за новелою Стівена Кінга. Ця життєствердна та неочікувана історія розповідає про три етапи незвичного життя чоловіка на ім’я Чарльз «Чак» Кранц.

Режисером та сценаристом фільму є Майк Фленаґан («Падіння будинку Ашерів»), який вже не вперше працює з творами Стівена Кінга, зокрема він працював на екранізаціями «Доктор Сон» та «Гра Джеральда». Головну роль зіграв британський актор Том Гіддлстон, відомий роллю Локі у франшизах «Тор» та «Месники», а також грою у готичному горорі «Багряний пік». У стрічці також можна буде побачити Марка Гемілла, легендарногоЛюка Скайвокера із «Зоряних війн», який від початку повномасштабної війни став амбасадором UNITED24, та Карен Ґіллан, зірку «Джуманджі» та «Вартових Галактики».

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Чак Кранц (Том Гіддлстон) – звичайний чоловік. Однак його ім’я раптово стає відомим на усе містозавдяки привітанню, що з’являється повсюди на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але чомусь усі впевнені: якщо він помре, то з ним загине увесь світ.

Стрічка здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).