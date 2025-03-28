Кілліан Мерфі у фільмі «Такі дрібниці»

З 3 квітня в українських кінотеатрах стартує прокат драматичного фільму «Такі дрібниці» з Кілліаном Мерфі в головній ролі. У межах прокату відкрито збір для підрозділу Національної гвардії «Гострі картузи».

Долучитися до збору можна за посиланням. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Ці дрони допомагають нашим військовим знаходити та зупиняти терористичні угрупування, які йдуть з війною до українських піхотинців. Мета збору – 100 000 грн.

Фільм «Такі дрібниці» відкривав минулорічний Берлінський фестиваль. За сюжетом, напередодні Різдва Білл, торговець вугіллям та батько п'ятьох доньок, випадково дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де утримують «занепалих жінок». Це відкриття пробуджує болісні спогади про власне дитинство та ставить чоловіка перед моральною дилемою: зберегти мовчання, як це роблять усі в місті, чи ризикнути всім, щоб врятувати жінок.

Режисером стрічки став Тім Мілантс, відомий за роботою над серіалом «Гострі картузи». Крім Кілліана Мерфі, який не тільки зіграв головну роль, а й став продюсером стрічки, у фільмі знялися видатні актори: Емілі Вотсон, Мішель Фейрлі, Айлін Волш та Гелен Біен. За свою гру Вотсон отримала «Срібного ведмедя» Берлінале. Нагадаємо, що Кілліан Мрфі виконує головну роль у серіалі «Гострі картузи».

Екранізація однойменного бестселера Клер Кіґан вже здобула позитивні відгуки критиків.

Герой Кілліана Мерфі нагадує нам, що дрібниці рятують життя. А дистрибʼютори картини «Артхаус Трафік» закликають долучитись до збору за посиланням на «банку», аби військові мали змогу й надалі ефективно боронити нас.

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Нагадаємо, підрозділ Національної гвардії з Харкова «Гострі картузи» отримав картузи від Стівена Найта, сценариста однойменного серіалу з підписом виконавця головної ролі Кілліаном Мерфі.