Бійці зробили фотосесію з подарунком у Харкові

Підрозділ з Харкова «Гострі картузи» отримав картузи від Стівена Найта, сценариста однойменного серіалу з підписом виконавця головної ролі Кілліаном Мерфі.

Про це розповів харківському виданню «Об’єктив» волонтер і доброволець Артем Фісун, який підтримує підрозділ «Гострі картузи». Він розповів історію цього незвичайного подарунка. Під час наступу російських окупантів на Вовчанськ військові брали участь в його обороні. У той час журналісти BBC знімали сюжет про підрозділ, який називається на честь британського серіалу. Тоді українські «Гострі картузи» підписали власні картузи для Кілліана Мерфі, який грає Томаса Шелбі. Актор отримав подарунок: один з картузів він залишив собі, а другий підписав та відправив назад у відповідь.

Після цього з харківськими «Гострими картузами» зв’язався сценарист Стівен Найт. Він подарував військовим три десятки картузів Garrison Tailors, офіційного дизайнера костюмів серіалу. Командир підрозділу каже, що подарунок був дуже несподіваним і приємним, він підняв дух бійців. Вони зробили фотосесію з подарунком у Харкові, її опублікував у Facebook один з учасників підрозділу, Ярослав Чиженко.