У серіали Кілліан Мерфі виконує головну роль

Володар «Оскара» Кілліан Мерфі може повернутися до ролі Томмі Шелбі у фільмі «Гострі картузи». Творець однойменного серіалу Стівен Найт, підтвердив, що зйомки майбутньої картини розпочнуться у вересні 2024 року, повідомляє CNN. Проте актор ще не підтвердив свою участь у фільмі, хоча й сказав, що це можливо.

Сюжет фільму «Гострі картузи» розгортатиметься під час Другої світової війни. Найт натякнув, що у фільмі з'являться нові актори, які уособлюватимуть нове покоління героїв.

Фільм має стати продовженням історії серіалу «Гострі картузи», який має шість сезонів та виходив з 2013 по 2022 рік. У центрі сюжету була сім'я Шелбі, яка очолювала банду «Гострі картузи» у Бірмінгемі.