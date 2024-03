У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії «Оскар». Український фільм Мстислава Чернова «20 днів в Маріуполі» став найкращим документальним фільмом. Найкращим фільмом став «Опенгеймер». Саме він є й лідером за кількістю перемог. Їх у нього сім (з 13-ти номінацій).

Переможці премії «Оскар»

Документальний повнометражний фільм

«20 днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol)

Україна отримала свій перший «Оскар». Це режисерський дебют журналіста Мстислава Чернова, який разом з колегами знімав у Маріуполі в перші дні його оборони. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо. Як казав Мстислав Чернов, краще б цього фільму не було.

Найкращий фільм

«Опенгеймер»

Аль Пачіно оголосив, що найкращим фільмом очікувано став «Опенгеймер». Тригодинна історія створення атомної бомби із Кілліаном Мерфі у ролі Роберта Опенгеймера із зоряним акторським складом (Кеннет Брана, Мет Деймон, Елміл Блант, Флоренс П’ю, Роберт Дауні мол., Кейсі Афлек, Ремі Малік та інші) базується на реальній історії життя знаменитого фізика. Тут теж є штучне місто, відірване від реальності, де найкращі розуми планети зібрались, щоб створити зброю масового ураження. Для них це гра, цікава наукова задача, і лише бомбардування Хіросими змусить головного героя усвідомити реальність свого винаходу. Режисер весь час кидає нас у різні часові проміжки, проте це не заважає йому розповідати історію чітко та логічно.

Найкращий режисер

Крістофер Нолан («Опенгеймер»)

Очікувано. Нолан отримав премію Гільдії режисерів Америки. Лише 7 разів з моменту заснування премії DGA найкращий режисер за версією цієї нагороди потім не отримував «Оскар» за режисуру. Для Нолана це перший «Оскар», хоч він не раз уже був номінований на нього.

Найкраща чоловіча роль

Кілліан Мерфі («Опенгеймер»)

Очікувано. Ірландський актор Кілліан Мерфі обирав між кар’єрою юриста та рок-музиканта. Проте доля привела його в кіно. Оригінальна зовнішність, здавалося б, мала б приректи його на ролі маніяків та інших лиходіїв. Проте талант зробив його одним із найкращих та найяскравіших акторів покоління з широкою палітрою ролей: від невпевненого підлітка до всесвітньовідомого вченого. Він знімався у Крістофера Нолана, Денні Бойла, Кена Лоуча та інших режисерів. Як не дивно, це його перший «Оскар».

Найкраща жіноча роль

Емма Стоун («Бідолашні створіння»)

Заслужена перемога. Хоча трохи шкода Лілі Гладстоун. Стоун у 35 років має солідну фільмографію та цілу купу нагород. За роль у фільмі Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» вона уже отримала безліч призів, зокрема «Золотий глобус» та BAFTA. Також вона вже має «Оскар» за «Ла-ла-ленд».

Найкраща чоловіча роль другого плану

Роберт Дауні-молодший («Опенгеймер»)

Його герой Льюїс Ліхтенштейн Штраус – американський бізнесмен, філантроп і морський офіцер, який два терміни пропрацював у Комісії з атомної енергії США та відіграв важливу роль у розробці ядерної зброї, ядерній енергетичній політиці США та розвитку ядерної енергетики. Варто зауважити, що цей перснаж не є у картині найяскравішим, що не перешкоджає акторові зібрати цілий оберемок нагород.

Найкраща жіноча роль другого плану

Давайн Джой Рендольф («Залишенці»)

«Оскар» за роль куховарки приватної школи у Новій Англії. Героїня не може змиритись з загибеллю сина у В’єтнамі. Події фільму відбуваються напередодні Різдва 1970 року. Учні академії Бартон для хлопчиків роз'їжджаються додому на канікули. Лише декілька з них залишаються у навчальному закладі, бо з різних причин не мають куди поїхати. Картина уже принесла акторці премії «Золотий глобус», «Вибір критиків», «БАФТА», премію Гільдії кіноакторів,Фільм можна зараз подивитись у кінотеатрах.

Найкращий оригінальний сценарій

«Анатомія падіння»

Жюстін Тріє написала сценарій у у співавторстві з Артуром Гарарі. Приз за сценарій фільм має й від Європейської академії, а також «Золотий глобус».

Найкращий адаптований сценарій

«Американське чтиво»

Режисер Корд Джефферсон написав сценарій за мотивами роману Персіваля Еверетта «Erasure» 2001 року видання. Персіваль Еверетт – американський письменник та заслужений професор англійської мови в Університеті Південної Каліфорнії. Це абоолютно неполіткоректна драмедія, сатира на стереотипи, які панують у суспільстві, яке не готове сприймати афроамериканців як інтелектуалів, проте радо штампує драми про расизм. Це тонка та дотепна історія про чорношкірого письменника та університетського професора, якому щоб заробити гроші та славу доведеться стати стереотипним.

Найкращий анімаційний фільм

«Хлопчик і чапля»

«Хлопчик і чапля» — японський анімаційний фільм Studio Ghibli, сценаристом і режисером якого є Хаяо Міядзакі. Він названий на честь однойменного роману Гендзабуро Йошино 1937 року, але має оригінальну історію, не пов'язану з романом. Під час Другої світової війни хлопчик Махіто Макі втрачає свою матір Хісако, яка загинула під час пожежі в лікарні в Токіо. Батько Махіто, Шоїчі, власник фабрики авіаційних боєприпасів, одружується з Нацуко, сестрою своєї покійної дружини. Вони переселяються до сільського маєтку Нацуко, розташованого далеко від воєнних дій. Махіто помічає синю чаплю, яка веде його до замкненої вежі, збудованої дідусем Нацуко.

Музика (Оригінальна пісня)

What Was I Made For? («Барбі»)

Біллі Айліш отримує свій другий «Оскар». Вона стає наймолодшою людиною, якій вдалося цього досягнути.

Музика (Саундтрек)

«Опенгеймер» (Oppenheimer)

Людвіг Йоранссон – шведський композитор та ритм-енд-блюз продюсер, володар трьох головних премій «Греммі» 2019 року. Найбільш відомий по роботі над фільмами: «Тенет», «Чорна пантера», «Веном», «Крид: Спадщина Роккі» та «Крид 2» та «Оппенгеймер». Роботи з хіп-хоп виконавцем Childish Gambino були номіновані на премію «Греммі» шість разів. У лютому 2019 року отримав «Оскар» у номінації «Найкраща музика до фільму» за фільм «Чорна пантера».

Найкращий міжнародний фільм

Велика Британія, «Зона інтересу» (The Zone of Interest)

Картина здобула Ґран-прі на Каннському фестивалі, призи BAFTA (спричинивши парадокс, адже перемогла як найкращий британський фільм та найкращий неангломовний фільм). Рудольф Хесс є комендантом найвідомішого табору смерті. Під його стіною він облаштував віллу з садом та басейном для дружини та дітей. Діти, звісно, маленькі, а от Гедвіга, його дружина, не гребує речами, що приносить з роботи чоловік та здобрює квітники попелом спалених людей. Фільм зараз можна подивитись в україньких кінотеатрах. У промові режисер Джонатан Ґлейзер згадав про події 7 жовтня в Ізраїлі.

Найкраща операторська робота

«Опенгеймер»

Гойт ван Гойтем – ідерландсько-шведський кінооператор, який навчався у Польській кіношколі у Лодзі. Він переважно працює у Швеції, але також і в Німеччині, Норвегії, США та Великій Британії. Зняв такі фільми, як «Ні», «Дюнкерк», «Інтерстеллер», «007 Спектр».

Найкращий звук

«Зона інтересів»

Заслужена перемога, адже на звук у картин покладена особлива місія – постійний гул печей та шум потягів, є тим тлом, яке не просто творить атмосферу, а нагадує, де і що відбувається насправді за стінами затишного будинку.

Візуальні ефекти

«Годзілла. Мінус один» (Godzilla Minus One)

Режисер фільму «Годзілла: Мінус один» Такаші Ямазакі, беручи приклад безпосередньо з першого фільму «Годзілла» 1954 року, не лише повертає глядачів до більш жахливої версії «Короля монстрів», а й повертає оригінальну обстановку франшизи у післявоєнну Японію. Таким чином, атомне дихання є не просто демонстрацією могутності Годзілли, а прямим зверненням до руйнувань, які японці зазнали на власні очі після завершення Другої світової війни.

Монтаж

«Опенгеймер»

Дженніфер Лейм вдалосся зібрати до купи різні часові та стилістичні епізоди грандіозного тригодинного видовища.

Найкраща робота художника-постановника

«Бідолашні створіння»

Шона Гіт, Джеймс Прайс та Жужа Міхалек створили складні декорації. У павільйонах Origo Studios у Будапешті побудували європейські столиці в естетиці стімпанку, Александрію у вигляді скелі, круїзний лайнер та будинок Бакстера. Лісабон створили у павільйоні угорської кіностудії Korda Studios.

Дизайн костюмів

«Бідолашні створіння»

Дизайнерка Голлі Воддінгтон поєднала в одязі Белли силуети вікторіанської епохи із сучасними матеріалами, як-от латекс і пластик. Костюми одночасно підкреслюють оригінальність Белли та показують, що ця героїня набагато випередила свій час. А ще вони відображають еволюцію героїні. Було б дивно, якби цю роботу не відзначили. Ідеальний «Оскар».

Грим та зачіски

«Бідолашні створіння» (Poor Things)

Надя Стейсі, Марк Кульє та Джош Вестон зробили неймовірну роботу. Вони створила образ брюнетки із довжелезним волоссям для Белли, намалювали безліч «татуювань». Вілем Дефо «одягав» своє обличчя доктора Бакстера по чотири години щодня.

Анімаційний короткометражний фільм

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

На створення фільму авторів надихнула музика Джона Леннона.

Ігровий короткометражний фільм

«Чудова історія Генрі Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Фільм Веса Андерсона у характерній для нього стилістиці зі Ральфом Файнсом та Бенедиктом Бембербетчем у головних ролях. Генрі Шугару завжди вдавалося легко заробляти гроші. В молодості він заробив статок на сумнівних операціях, в зараз веде порожнє життя. Однак герой починає розуміти, що це незабаром йому набридне. Наче на його замовлення, у фокус його уваги випадково потрапляє чудова книга з дивовижними історіями, в якій, серед іншого, була описана людина, яка здатна використати шосте чуття.

Документальний короткометражний фільм

The Last Repair Shop

Фільм, знятий Беном Праудфутом та Крісом Бауерсом. З 1959 року Лос-Анджелес був одним із небагатьох міст Сполучених Штатів, де безкоштовно ремонтуються музичні інструменти для учнів державних шкіл. Ці інструменти, яких налічується близько 80 000, зберігаються на складі в центрі Лос-Анджелеса кількома майстрами. У фільмі розповідається про чотирьох із них, кожен із яких спеціалізується на оркестровій секції, а також про студентів, життя яких збагатило робота в ремонтній майстерні.