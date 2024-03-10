В ніч з 10 на 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. ZAXID.NET вирішив зібрати найцікавіше та найважливіше з того, що ми писали про номінантів на головний приз. Хоча для українців цього року увага зосереджена на категорії «найкращий документальний фільм», адже там змагається за перемогу картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Клікайте на назви фільмів або на імена та читайте докладніше про претендентів на перемогу.

Номінанти на премію «Оскар» в категорії «найкращий фільм»

«Анатомія падіння»

Фільм став переможцем Каннського фестивалю та зібрав ще чимало нагород.

«Барбі»

Скоріше за все «Барбі» не отримає головний приз. Проте він став одним із лідерів року за касовими зборами.

«Опенгеймер»

А на цей фільм роблять ставки, як на переможця, проте «Оскар» – справа не передбачувана.

«Залишенці»

Цей фільм навіть якщо не отримає «Оскар», має всі шанси надовго приєднатися до тих фільмів, які радять дивитись на Різдво. Це одна з тих простих, вінтажних та дуже привабливих картин, які залишаються надовго і в пам’яті, і в різних топах.

До речі, його зараз можна подивитись у кінотеатрах.

«Вбивці квіткової повні»

Монументальна робота Мартіна Скорсезе. Критики уже встигли назвати його найкращим фільмом ржиера після «Таксиста».

«Бідолашні створіння»

Картина уже встигла перемогти на Венеційському фестивалі, отримати кілька «Золотих глобусів» та стати одним із фаворитів оскарівських перегонів. Вболіваємо за нього.

«Зона інтересу»

Картина здобула Ґран-прі на Каннському фестивалі, призи BAFTA (спричинивши парадокс, адже перемогла як найкращий британський фільм та найкращий неангломовний фільм) та має декілька номінація на «Оскар», де так само номінована і як найкращий, і як міжнародний фільм.

«Маестро»

Фільм присвячений Леонарду Бернстайну, культовій постаті у світі музики. Бредлі Купера зізнавався у численних інтерв’ю, що з дитинства захоплювався постаттю диригента та композитора. Тож він став режисером та сам зіграв головну роль. Фільм намагається охопити основні події з життя Бернстайна і у підсумку маємо старанний байопік, хоч і дуже якісно зроблений.

«Минулі життя»

Для 35-річної Сонг це режисерський дебют у повнометражному кіно. Фільм має цікаву конструкцію: герої зустрічаються кожні 12 років. Це дуже проста і вишукана мелодрама про кохання, яке так і не відбулось.

«Американське чтиво»

Найзухваліший номінант цьогорічного «Оскара». З одного боку фільм ідеально вписується у нові правила «Оскара», з іншого висміює їх. Це абоолютно неполіткоректна драмедія, сатира на стереотипи, які панують у суспільстві, яке не готове сприймати афроамериканців як інтелектуалів, проте радо штампує драми про расизм. Це тонка та дотепна історія про чорношкірого письменника та університетського професора, якому щоб заробити гроші та славу доведеться стати стереотипним гопником. Вболіваємо, але не сподіваємось.

Найкращий міжнародний фільм

Велика Британія, «Зона інтересів» (The Zone of Interest)

Теоретично фільм може повторити успіх корейських «Паразитів», ставши найкращим фільмом відразу в двох категоріях. Тут він точно є фаворитом.

Японія, «Ідеальні дні» (Perfect days)

Це стрічка німецького режисера Віма Вендерса, триразового номінанта на премію «Оскар», володаря почесного «Золотого Ведмедя» Берлінале, «Золотої пальмової гілки» Канн, «Золотого лева» Венеції та премії BAFTA.

Німеччина, «Учительська» (Das Lehrerzimme)

Її прем’єра відбулась на Берлінському кінофестивалі. Це скромне, але майстерне, універсальне та дуже привабливе кіно, яке тримає увагу глядача як справжній трилер винятково майстерністю, а не сюжетними колізіями..

Італія, «Я капітан» (Io Capitano)

Фільм Маттео Гарроне, володаря числених міжнародних нагород («Ґоморра», «Догмен», «Казка казок», «Піноккіо»), є переможцем Венеціанського кінофестивалю у двох номінаціях: найкраща режисура та найкращий молодий актор.

Сага про двох підлітків, які мріють стати зірками репу в Європі та потрапити на MTV. Зібравши необхідну суму грошей, вони втікають з дому та вирушають у далеку та небезпечну подорож, яка позбавляє їх ілюзій. Головні ролі зіграли Сейду Сарр, Мустафа Фалль, Ісака Савадого, Ішем Якубі, Мамаду Сані. Кіно некомфортне і водночас дуже гарне. Тут ідеальна картинка контрастує зі змістом, а величні краєвиди – з тими проблемами та трагедіями, які розігруються на їх тлі.

Іспанія, «Снігова спільнота» (La Sociedad De La Nieve)

У центрі сюжету пасажири рейсу 571 ВПС Уругваю. 13 жовтня 1972 року в Андах сталася трагедія – літак розбився. З усіх 45 людей, що були на борту вижили лише 16 осіб. Головні герої намагатимуться залишитися живими попри все посеред гір, без їжі та теплих речей. Цю історію неодноразово екранізували. Зараз мова про адаптацію однойменної книги уругвайського журналіста та письменника Пабло Вієрчі, де задокументовані розповіді усіх, що вижив у цій страшній авіакатастрофі.

Фільм роблено максимально реалістично та без того, аби прикрасити чи героїзувати тих, кому судилося вижити, роблячи те, що вони завжди вважали неприпустимим.

Найкраща режисура

Найкраща жіноча роль

Найкраща чоловіча роль

Про номінантів у категорії «найкращий адаптований сценарій»