Джонатан Ґлейзер та його каннський Ґран-прі

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії.

Останнім у нашому cписку, проте не останнім по шансах на нагороду є британець Джонатан Ґлейзер. Його фільм «Зона інтересу» виходить у прокат 22 лютого.

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Хто такий Джонатан Ґлейзер?

Джонатан Ґлейзер народився в 1965 році в Лондоні в заможній єврейській родині.

За чверть століття Ґлейзер зняв лише чотири ігрові фільми, дуже різні за жанром та стилем.

Він наголошував, що надихається фільмами Стенлі Кубріка, а також традиціями італійського кіно. У проміжках між ігровими стрічками він знімає рекламні ролики та музичні кліпи для таких груп як Massive Attack, Blur, Radiohead, Jamiroquai тощо.

Вже перший фільм Ґлейзера «Сексуальна тварюка» (Sexy Beast, 2000), кримінальний трилер із Беном Кінгслі, вразив глядачів та критиків

У другому фільмі «Народження» (Birth) головну роль зіграла Ніколь Кідман (одна з найкращих її ролей). Вона виступила у ролі вдови, яка схильна повірити в реінкарнацію померлого чоловіка у тілі 10-річного хлопчика.

Третій фільм Ґлейзера «Під шкірою» (Under the Skin) – науково-фантастичний трилер за романом Мішеля Фейбера, в якому Скарлетт Йоханссон постає в образі прибулиці з космосу та холоднокровної вбивці.

Коли батько Джонатана дізнався, що той знімає фільм про коменданта Аушвіца, його першою реакцією став гнів. Про цей епізод написав журналіст Шон О'Гаган. Батько режисера вважав, що не треба ворушити минуле, але син переконував його в тому, що саме відмова від правдивої розповіді про минуле може призвести до повторення трагедій.

Конкуренти Глейзера

І завершуючи розповідь про номінантів на «Оскар» у категорії «найкраща режисура» варто згадати людину, яка туди не потрапила несправедливо на наш погляд. Це режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіг.

Ґрета Ґервіг (фото Oscar)

40-річна акторка, сценаристка та режисерка, відома своєю роботою над незалежними фільмами, режисером більшості з них є її теперішній чоловік Ноа Боумбач. Згодом вона перейшла від ролей та співавторства сценаріїв у незалежних фільмах до режисури великих студійних фільмів.

Її дебютом у режисурі став фільм «Леді-Птаха», другим – «Маленькі жінки», обидва з яких були номіновані на премію «Оскар» за найкращий фільм. Як і «Барбі», яка стала першим фільмом від режисерки-жінки, який зібрав понад 1 млрд доларів у всьому світі.