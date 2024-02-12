Крістофер Нолан отримав «Золотий глобус»

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Тут можна прочитати про Жюстін Тріє. А зараз – про режисера «Оппенгеймера» Крістофера Нолана.

Його «Оппенгеймер» має найбільше номінацій на «Оскар» та уже встиг отримати чимало нагород, зокрема кілька «Золотих глобусів». Також Нолан отримав премію Гільдії режисерів Америки. Лише 7 разів з моменту заснування премії DGA найкращий режисер за версією цієї нагороди потім не отримував «Оскар» за режисуру.

Про «Оппенгеймера» можна прочитати тут, а зараз хочемо нагадати про п’ять найкращих фільмів Крістофера Нолана.

Безсоння



Insomnia, 2002



Фільм є римейком однойменного норвезького фільму Еріка Шельдбьєрга. Головні ролі у картині зіграли Робін Вільямс та Аль Пачіно. Детектив приїздить на Аляску, щоб розслідувати справу серійного вбивці, його зустрічає місцева слідча (Гіларі Свонк), яка є фанатом його роботи, проте самого поліцейського обтяжують докори сумління. Головний підозрюваний (Вільямс) дізнається, що детектив фальсифікував докази та починає з ним складну психологічну гру. Справа ускладнена тим, що героя Аль Пачіно мучить безсоння.

Бетмен: Початок



Batman Begins, 2005

«Бетмен: Початок» – справжній шедевр від Крістофера Нолана, який зумів не просто перезапустити франшизу про найпопулярнішого супергероя зі всесвіту DC, але і підняти супергеройські бойовики на новий драматичний рівень. У центрі сюжеті – історія Брюса Вейна. Сироту та спадкоємця багатомільйонних статків, який став свідком вбивства власних батьків, але свою дитячу травму зумів обернути на власну силу та знайти новий сенс життя. Брюс після подорожі світом повертається у рідний Готем та бореться з кримінальним світом як Бетмен, таємний месник у масці. У фільмі зіграло чимало видатних акторів: Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Кілліан Мерфі, Морган Фріман, Ґері Олдман, Рутрер Гауер, Кен Ватанаба та інші.

Темний лицар



The Dark Knight, 2008

У Готемі з'являється Джокер – суперзлочинець, обличчя якого спотворене шрамами, що створюють жахливу вічну посмішку. Бетмен, він же Брюс Вейн, продовжує свою боротьбу зі злочинним світом міста Готем, озброївшись новими приладами, покращеним костюмом і міцним бронежилетом. Джокер хоче зустрітися з Бетменом, тому вбиває людей ножем, вирізаючи в них на обличчі посмішку. Бетмен вирішує боротися з Джокером, але зазнає поразки. «Темний лицар» став останньою закінченою роллю австралійського актора Гіта Леджера. 28-річний Леджер помер від передозування ліків в Нью-Йорку. Цілий оберемок своїх призів найвищої проби Гіт зібрав уже посмертно.

Початок



Inception, 2010

Ми звикли, що в нашому розумінні злодій – це людина здатна вкрасти якісь цінності або гроші. Сюжет фантастичного бойовика «Початок» розповідає про злодіїв здатних вкрасти ідею прямо у людини з підсвідомості. Одним з таких є головний герой фільму Домінік Кобб. Після того як його дружина померла, він змушений ховатися, і не може навіть повернутися в країну, щоб побачити дітей. Якось раз Кобб отримує дуже неординарне замовлення: йому потрібно не вкрасти, а навпаки впровадити нову ідею в підсвідомість людини. Домініку не надто хотітися братися за цю справу, але замовник в обмін пропонує можливість повернутися додому. Злодіям доведеться відтворити багатошарову реальність в підсвідомості об'єкта, в результаті чого межі можуть почати стиратися. У фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Елен Пейдж, Джозеф Гордон-Левітт, Том Гарді та інші.

Дюнкерк



Dunkirk, 2017

Зовсім нетиповий фільм для Нолана, але один з найкращих. Перша воєнна драма у його фільмографії розповідає про один із найдраматичніших епізодів Другої світової війни – евакуацію британських військ, заблокованих гітлерівцями у місті Дюнкерк після битви в 1940 році.

Нолан писав сценарій, щоб показати історію з трьох ракурсів: земля, море, повітря. Вийшло дивовижно. Камера, раз захопивши, не відпускає глядача ні на секунду. Страх замкнутого простору в трюмі есмінця не поступається жаху від просторого, але смертельно обмеженого пляжу ДюнкеркаУлюблений композитор Нолана Ганс Циммер також номінований на «Оскар». Головний звук фільму – цокання секундної стрілки. Крістофер Нолан записав власний кишеньковий годинник і відправив його Циммеру.

У фільмі зайняті Марк Райленс, Том Гарді та Кеннет Брана.