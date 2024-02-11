У США відбулось вручення 76-ї премії Гільдії режисерів Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 рік. Найкращим режисером докумментального фільму став Мстислав Чернов за «20 днів у Маріуполі».

Найкращим режисером ігрового фільму став Крістофер Нолан за «Оппенгеймер». За найкращий режисерський дебют приз отримала Селін Сонг («Минулі життя»). За серіал у жанрі драми нагородили Пітер Хоар («Останні з нас»), за комедійний серіал – Крістофер Сторер («Ведмідь»), за мінісеріал – Сара Адіна Сміт («Уроки хімії»).

Премія Гільдії режисерів Америки – щорічна американська премія за видатні досягнення у галузі режисури кіно та телебачення. Нагороду у 1948 році заснував президент DGA Джордж Маршалл. Лише 7 разів з моменту заснування премії DGA найкращий режисер за версією цієї нагороди потім не отримував «Оскар» за режисуру.

Мстислав Чернов з нагородою DGA (фото DGA)

«20 днів у Маріуполі» – режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко, які стали останніми міжнародними журналістами у Маріуполі та отримали за свою роботу там Пулітцерівську премію. Фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано на «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм».