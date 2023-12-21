Американська кіноакадемія оголосила шорт листи премії «Оскар в 10 категоріях. Фільм «20 днів у Маріуполі» українського воєнного кореспондента та режисера Мстислава Чернова потрапив одразу до двох шорт листів. Він претендує на номінації у категорії «найкращий документальний фільм» та «найкращий міжнародний фільм». Це історична подія для України, адже в категорії «найкращий міжнародний фільм» українська картина вперше опинилася у коротких списках.

За вихід у шорт лист «Найкращого документального фільму» змагались 167 фільмів, у шорт лист «Найкращого міжнародного фільму» — стрічки з 88 країн, проте у фінальний список кожної категорії потрапили лише 15 проектів.

Нагадаємо, саме з шорт листів формують номінації на премію «Оскар». Їх оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія вручення премії відбудеться 10 березня 2024 року.

«20 днів у Маріуполі» – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.

Фільм також номінували на Cinema Eye Awards, The Gotham Awards та на премію Американської ґільдії продюсерів.

Також до коротких списків документальних фільмів потрапила картина Мацека Гамели «Звідки куди», знята у копродукції України та Польщі. «Звідки куди» розповідає про людей, які після вторгнення Росії змушені залишити свої домівки, щоб знайти безпечний притулок. Вони сідають в евакуаційний автобус та розповідають про те, що їм довелось пережити. За кермом сам режисер, який везе героїв якомога далі від війни.