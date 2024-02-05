Український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду кінокритиків Великої Британії
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Фільм українського режисера та журналіста Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримвав нагороду на щорічній кінопремії London Critics' Circle Awards. Фільм переміг у номінації «документальний фільм». Про це пише видання The Guardian.
Під час своєї промови режисер Мстислав Чернов сказав, що «кіно має силу змінити історію та те, як люди бачать наш час, і можливо, зроблять кращий вибір».
«20 днів у Маріуполі» – це режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. Фільм розповідає про перші дні облоги Маріуполя. Нагадаємо, фільм номіновано на «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм». Також фільм має дві номінації на премію BAFTA.
Найкращим фільмом London Critics' Circle Awards стала драма Джонатана Глейзера «Зона інтересів», також він отримав призи за найкращі режисуру та технічні досягнення. В український прокат фільм має вийти 22 лютого.