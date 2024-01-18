Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила номінантів на здобуття премії BAFTA 2024. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» номінується у двох категоріях: найкращий документальний фільм та найкращий неангломовний фільм. Про це йдеться на сайті кінопремії.
Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» розповідає про облогу російськими окупантами Маріуполя у лютому-березні 2022 року. Режисер фільму Мстислав Чернов разом з колегами Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко стали єдиними журналістами в місті.
Церемонія нагородження премією BAFTA відбудеться 18 лютого. Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі» також шортлистів премії «Оскар» також у двох категоріях. Американська кіноакадемія оголосить номінантів 23 січня.
Номінанти на премію BAFTA
«Неангломовний фільм»:
- 20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)
- Анатомія падання (Anatomy of a Fall)
- Минулі життя (Past Lives)
- Спільнота снігу (Society of the Snow)
- Зона інтересів (The Zone of Interest)
«Документальний фільм»:
- 20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)
- Американська симфорнія (American Symphony)
- За межами утопії (Beyond Utopia)
- Незмінний: Майл Джей Фокс (Still: A Michael J. Fox Movie)
- Wham!
«Найкращий фільм»:
- Анатомія падіння
- Залишені (The Holdovers)
- Вбивці квіткової повні (Killers of The Flower Moon)
- Oppenheimer (Оппенгеймер)
- Бідолахи (Poor Things)
«Найкращий британський фільм»:
- Усі ми чужі
- Як зайнятись сексом (How to Have Sex)
- Наполеон (Napoleon)
- Старий дуб (The Old Oak)
- Бідолахи
- Житній провулок (Rye Lane)
- Солтберн (Saltburn)
- Задира (Scrapper)
- Вонка (Wonka)
- Зона інтересів
«Найкращий режисер»:
- Анатомія падіння
- Усі ми чужі
- Залишені
- Маестро
- Оппенгеймер
- Зона інтересів
«Найкраща актриса»:
- Фантазія Барріно («Колір пурпуровий)
- Марго Роббі («Барбі»)
- Кері Малліган («Маестро»)
- Міа МакКенна-Брюс («Як зайнятись сексом»)
- Сандра Хюллер («Анатомія падіння»)
- Вівьєн Опара («Житній провулок»)
- Емма Стоун («Блолахи»)
«Найкращий актор»:
- Баррі Кіган («Солтберн»)
- Бредлі Купер («Маестро»)
- Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)
- Колман Домінго (Rustin)
- Пол Джаматті («Залишені»)
- Тео Ю («Минулі життя»)
«Найкраща актриса другого плану»:
- Клер Фой («Усі ми чужі»)
- Даніель Брукс («Колір пурпуровий»)
- Да'Вайн Джой Рендольф («Залишені»)
- Емілі Блант («Оппенгеймер»)
- Розамунд Пайк («Солтберн»)
- Сандра Хюллер («Зона інтересів»)
«Найкращий актор другого плану»:
- Домінік Сесса («Залишені»)
- Джейкоб Елорді («Солтберн»)
- Пол Мескаль («Усі ми чужі»)
- Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)
- Роберт Дауні мол. («Оппенгеймер»)
- Раян Ґослінґ («Барбі»)