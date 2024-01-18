Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила номінантів на здобуття премії BAFTA 2024. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» номінується у двох категоріях: найкращий документальний фільм та найкращий неангломовний фільм. Про це йдеться на сайті кінопремії.

Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» розповідає про облогу російськими окупантами Маріуполя у лютому-березні 2022 року. Режисер фільму Мстислав Чернов разом з колегами Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко стали єдиними журналістами в місті.

Церемонія нагородження премією BAFTA відбудеться 18 лютого. Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі» також шортлистів премії «Оскар» також у двох категоріях. Американська кіноакадемія оголосить номінантів 23 січня.

Номінанти на премію BAFTA

«Неангломовний фільм»:

20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)

Анатомія падання (Anatomy of a Fall)

Минулі життя (Past Lives)

Спільнота снігу (Society of the Snow)

Зона інтересів (The Zone of Interest)

«Документальний фільм»:

20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)

Американська симфорнія (American Symphony)

За межами утопії (Beyond Utopia)

Незмінний: Майл Джей Фокс (Still: A Michael J. Fox Movie)

Wham!

«Найкращий фільм»:

Анатомія падіння

Залишені (The Holdovers)

Вбивці квіткової повні (Killers of The Flower Moon)

Oppenheimer (Оппенгеймер)

Бідолахи (Poor Things)

«Найкращий британський фільм»:

Усі ми чужі

Як зайнятись сексом (How to Have Sex)

Наполеон (Napoleon)

Старий дуб (The Old Oak)

Бідолахи

Житній провулок (Rye Lane)

Солтберн (Saltburn)

Задира (Scrapper)

Вонка (Wonka)

Зона інтересів

«Найкращий режисер»:

Анатомія падіння

Усі ми чужі

Залишені

Маестро

Оппенгеймер

Зона інтересів

«Найкраща актриса»:

Фантазія Барріно («Колір пурпуровий)

Марго Роббі («Барбі»)

Кері Малліган («Маестро»)

Міа МакКенна-Брюс («Як зайнятись сексом»)

Сандра Хюллер («Анатомія падіння»)

Вівьєн Опара («Житній провулок»)

Емма Стоун («Блолахи»)

«Найкращий актор»:

Баррі Кіган («Солтберн»)

Бредлі Купер («Маестро»)

Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

Колман Домінго (Rustin)

Пол Джаматті («Залишені»)

Тео Ю («Минулі життя»)

«Найкраща актриса другого плану»:

Клер Фой («Усі ми чужі»)

Даніель Брукс («Колір пурпуровий»)

Да'Вайн Джой Рендольф («Залишені»)

Емілі Блант («Оппенгеймер»)

Розамунд Пайк («Солтберн»)

Сандра Хюллер («Зона інтересів»)

«Найкращий актор другого плану»: