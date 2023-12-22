Американська академія кіномистецтв представила шорт лист претендентів на кінопремію «Оскар» у 10 категоріях. Список опубліковано на сайті академії. ZAXID.NET уже писав, що картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» опинилась у списках в двох категоріях: «найкращий міжнародний фільм» та «найкращий документальний фільм». Також у цій категорії на номінацію претендує українсько-польський фільм Мацека Гамели «Звідки куди». Публікуємо списки претендентів повністю. Нагадаємо, у короткий список категорії «найкращий міжнародний фільм» представник України потрапляє вперше.

Найкращий міжнародний фільм

Документальний повнометражний фільм

«20 днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol)

«Американська симфонія» (American Symphony)

«Аполонія, Аполонія» (Apolonia, Apolonia)

«За межами Утопії» (Beyond Utopia)

«Бобі Вайн: народний президент» (Bobi Wine: The People’s President)

«Відчайдушні душі» (Desperate Souls)

«Темне місто та легенда про опівнічного ковбоя» (Dark City and the Legend of Midnight Cowboy)

«Вічна пам'ять» (The Eternal Memory)

«Чотири доньки» (Les filles d'Olfa)

«Політ на Марс: Проект Ніккі Джованні» (Going to Mars: The Nikki Giovanni Project)

«Звідки куди» (In the Rearview)

Stamped from the Beginning»

«Кадр: фільм Майкла Дж. Фокса» (Still: A Michael J. Fox Movie)

«Тихий тихий голос» (A Still Small Voice)

«32 звуки» (32 Sounds)

«Вбити тигра» (To Kill a Tiger)

Найкращий звук

Візуальні ефекти

«Творець»

«Годзілла. Мінус один» (Godzilla Minus One)

«Вартові Галактики 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

«Індіана Джонс та реліквії долі»

«Місія неможлива. Розплата. Частина перша

«Наполеон»

«Бідолахи»

«Бунтівний Місяць» (Rebel Moon – Part One: A Child of Fire)

«Снігове суспільство»

«Людина-павук: Крізь Всесвіт»

Грим та зачіски

«Усі страхи Бо» (Beau Is Afraid)

«Феррарі» (Ferrari)

«Ґолда» (Golda)

«Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)

«Остання подорож Деметри» (The Last Voyage of the Demeter)

«Маестро» (Maestro)

«Наполеон» (Napoleon)

«Оппенгеймер» (Oppenheimer)

«Бідолахи» (Poor Things)

«Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)

Музика (Саундтрек)

«Американська фантастика» (American Fiction)

«Американська симфонія» (American Symphony)

«Барбі» (Barbie)

«Хлопчик і чапля» (The Boy and the Heron)

«Колір пурпуровий» (The Color Purple)

«Стихії» (Elemental)

«Залишені» (The Holdovers)

«Індіана Джонс та реліквії долі» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

«Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)

«Оппенгеймер» (Oppenheimer)

«Бідолахи» (Poor Things)

«Соляний опік» (Saltburn)

«Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)

«Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

«Зона інтересів» (The Zone of Interest)

Музика (Оригінальна пісня)

It Never Went Away («Американська симфонія»)

Dear Alien («Астероїд-Сіті»)

Dance The Night («Барбі»)

I'm Just Ken («Барбі»)

What Was I Made For? («Барбі»)

Keep It Movin («Колір пурпуровий»)

(Superpower) I («Колір пурпуровий»)

The Fire Inside (Flamin' Hot)

High Life («Флора та син»)

Meet In The Middle («Флора та син»)

Can't Catch Me Now («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»)

Wahzhazhe («Вбивці квіткової повні»)

Quiet Eyes («Минулі життя»)

Road To Freedom («Растін»)

Am I Dreaming («Людина-павук: Крізь Всесвіт»)

Анімаційний короткометражний фільм

Boom

Eeva

Humo (Smoke)

I’m Hip

A Kind of Testament

Koerkorter (Dog Apartment)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Once upon a Studio

Our Uniform

Pachyderme

Pete

27

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Wild Summon

Ігровий короткометражний фільм

The After

The Anne Frank Gift Shop

An Avocado Pit

Bienvenidos a Los Angeles

Dead Cat

Good Boy

Invincible

Invisible Border

Knight of Fortune

The One Note Man

Red, White and Blue

The Shepherd

Strange Way of Life

The Wonderful Story of Henry Sugar

Yellow

Документальний короткометражний фільм