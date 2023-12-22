Короткі списки премії «Оскар» 2024 року
Усі претенденти у десяти категоріяхКатерина Сліпченко, 0
Американська академія кіномистецтв представила шорт лист претендентів на кінопремію «Оскар» у 10 категоріях. Список опубліковано на сайті академії. ZAXID.NET уже писав, що картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» опинилась у списках в двох категоріях: «найкращий міжнародний фільм» та «найкращий документальний фільм». Також у цій категорії на номінацію претендує українсько-польський фільм Мацека Гамели «Звідки куди». Публікуємо списки претендентів повністю. Нагадаємо, у короткий список категорії «найкращий міжнародний фільм» представник України потрапляє вперше.
Найкращий міжнародний фільм
- Україна, «20 днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol, на головному фото)
- Японія, «Ідеальні дні» (Perfect days),
- Мексика, «Тотем» (Totem)
- Вірменія, Amerikatsi
- Бутан, «Монах і рушниця» (The Monk and the Gun)
- Данія, «Бастард» (The Promised Land)
- Фінляндія, «Опале листя» (Fallen Leaves)
- Франція, «Пристрасть Додена Буфана» (La passion de Dodin Bouffant)
- Німеччина, «Учительська» (Das Lehrerzimme)
- Ісландія, «Земля Бога» (Godland)
- Італія, «Капітан» (Io Capitano)
- Марокко, The Mother of All Lies
- Іспанія, «Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)
- Туніс, «Чотири доньки» (Les filles d'Olfa)
- Велика Британія, «Зона інтересів» (The Zone of Interest)
Документальний повнометражний фільм
- «20 днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol)
- «Американська симфонія» (American Symphony)
- «Аполонія, Аполонія» (Apolonia, Apolonia)
- «За межами Утопії» (Beyond Utopia)
- «Бобі Вайн: народний президент» (Bobi Wine: The People’s President)
- «Відчайдушні душі» (Desperate Souls)
- «Темне місто та легенда про опівнічного ковбоя» (Dark City and the Legend of Midnight Cowboy)
- «Вічна пам'ять» (The Eternal Memory)
- «Чотири доньки» (Les filles d'Olfa)
- «Політ на Марс: Проект Ніккі Джованні» (Going to Mars: The Nikki Giovanni Project)
- «Звідки куди» (In the Rearview)
- Stamped from the Beginning»
- «Кадр: фільм Майкла Дж. Фокса» (Still: A Michael J. Fox Movie)
- «Тихий тихий голос» (A Still Small Voice)
- «32 звуки» (32 Sounds)
- «Вбити тигра» (To Kill a Tiger)
Найкращий звук
- «Барбі»
- «Творець» (The Creator)
- «Феррарі»
- «Вбивця» (The Killer)
- «Вбивці квіткової повні»
- «Маестро»
- «Місія неможлива. Розплата. Частина перша» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Зона інтересів»
Візуальні ефекти
- «Творець»
- «Годзілла. Мінус один» (Godzilla Minus One)
- «Вартові Галактики 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3)
- «Індіана Джонс та реліквії долі»
- «Місія неможлива. Розплата. Частина перша
- «Наполеон»
- «Бідолахи»
- «Бунтівний Місяць» (Rebel Moon – Part One: A Child of Fire)
- «Снігове суспільство»
- «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
Грим та зачіски
- «Усі страхи Бо» (Beau Is Afraid)
- «Феррарі» (Ferrari)
- «Ґолда» (Golda)
- «Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)
- «Остання подорож Деметри» (The Last Voyage of the Demeter)
- «Маестро» (Maestro)
- «Наполеон» (Napoleon)
- «Оппенгеймер» (Oppenheimer)
- «Бідолахи» (Poor Things)
- «Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)
Музика (Саундтрек)
- «Американська фантастика» (American Fiction)
- «Американська симфонія» (American Symphony)
- «Барбі» (Barbie)
- «Хлопчик і чапля» (The Boy and the Heron)
- «Колір пурпуровий» (The Color Purple)
- «Стихії» (Elemental)
- «Залишені» (The Holdovers)
- «Індіана Джонс та реліквії долі» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)
- «Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)
- «Оппенгеймер» (Oppenheimer)
- «Бідолахи» (Poor Things)
- «Соляний опік» (Saltburn)
- «Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)
- «Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Spider-Man: Across the Spider-Verse)
- «Зона інтересів» (The Zone of Interest)
Музика (Оригінальна пісня)
- It Never Went Away («Американська симфонія»)
- Dear Alien («Астероїд-Сіті»)
- Dance The Night («Барбі»)
- I'm Just Ken («Барбі»)
- What Was I Made For? («Барбі»)
- Keep It Movin («Колір пурпуровий»)
- (Superpower) I («Колір пурпуровий»)
- The Fire Inside (Flamin' Hot)
- High Life («Флора та син»)
- Meet In The Middle («Флора та син»)
- Can't Catch Me Now («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»)
- Wahzhazhe («Вбивці квіткової повні»)
- Quiet Eyes («Минулі життя»)
- Road To Freedom («Растін»)
- Am I Dreaming («Людина-павук: Крізь Всесвіт»)
Анімаційний короткометражний фільм
- Boom
- Eeva
- Humo (Smoke)
- I’m Hip
- A Kind of Testament
- Koerkorter (Dog Apartment)
- Letter to a Pig
- Ninety-Five Senses
- Once upon a Studio
- Our Uniform
- Pachyderme
- Pete
- 27
- War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
- Wild Summon
Ігровий короткометражний фільм
- The After
- The Anne Frank Gift Shop
- An Avocado Pit
- Bienvenidos a Los Angeles
- Dead Cat
- Good Boy
- Invincible
- Invisible Border
- Knight of Fortune
- The One Note Man
- Red, White and Blue
- The Shepherd
- Strange Way of Life
- The Wonderful Story of Henry Sugar
- Yellow
Документальний короткометражний фільм
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- Bear
- Between Earth & Sky
- Black Girls Play: The Story of Hand Games
- Camp Courage
- Deciding Vote
- How We Get Free
- If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis
- Island in Between
- The Last Repair Shop
- Last Song from Kabul
- Nǎi Nai & Wài Pó
- Oasis
- Wings of Dust