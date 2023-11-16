Фільм «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» від режисера Френсіса Лоуренса («Костянтин: Володар темряви», «Я – легенда», «Голодні ігри: У вогні», «Голодні ігри: Сойка-переспівниця») вийшов у прокат. Довгоочікувана екранізація однойменного бестселера Сюзанни Коллінз виходить зокрема і у форматі IMAX. Фільм матиме доріжки для людей з порушенням зору або слуху.

Головні ролі в одній з найочікуваніших стрічок 2023 року грають молоді зірки Голлівуду: образ молодого майбутнього диктатора Панему Корнеліуса Сноу грає Том Бліт («Позолочене століття», «Біллі Кід» та «Робін Гуд»), роль трибута з 12-го округу виконала Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія», «Шазам. Лють богів»), а у ролі сестри Корнеліуса Сноу з’явиться зірка шоу «Ейфорія» Гантер Шафер.

У фільмі також можна побачити лауреатку «Оскара» Віолу Девіс («Прислуга», «Загін самогубців», «Жінка-король», «Як уникнути покарання за вбивство») та багаторазового переможця премій «Еммі» та «Золотий Глобус» Пітера Дінклейджа («Гра престолів», «Месники: Завершення», «Люди X: Дні минулого майбутнього»). Яскраву роль у всесвіті «Голодний ігор» отримав і харизматичний актор та письменник Джейсон Шварцман («Астероїд Сіті», «Готель Гранд Будапешт», «Марія-Антуанетта»).

До створення саундтреку до фільму також повернувся володар премій «Еммі», «Греммі» та дев'ятикратний номінант на премію «Оскар» Джеймс Ньютон Говард, якого фанати «Голодних ігор» знають за твором Haunting Tree («Дерево вбивці трьох людей») до оригінальної франшизи.

Кадр з фільму

Фільм заснований на однойменному бестселері американської письменниці Сюзанни Коллінз та є приквелом до оригінальної трилогії «Голодні ігри». У книзі, як і в екранізації, розповідається про молоді роки майбутнього антагоніста Коріолана Сноу та одні з перших «Голодних ігор», організованих після руйнівної громадянської війни у Панемі.

У стрічці «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» Коріолану Сноу (Том Бліт) лише 18 років. Молодий Коріолан отримав шанс змінити свою долю, коли його обрали наставником юної Люсі Грей (Рейчел Зеглер) з Дистрикту 12 на Десятих ювілейних Голодних іграх. Молодий Сноу починає небезпечну гру заради перемоги на Іграх та власного майбутнього, вважаючи, що його інстинкти та політична кмітливість разом з красою і талантом Люсі зможуть привести його на вершину ієрархії Панему. Саме перегони Сноу та Люсі Грей за те, щоб вижити, зрештою покажуть, хто є співочою пташкою, а хто – змією.

Кадр з фільму