Фільм показав найгірші збори дебютного вікенду в США в історії кіновсесвіту Marvel

Минулого тижня у світовий прокат вийшов фільм «Марвели». Він став тридцять третім у кіновсесвіті Marvel і водночас найпровальнішим для усієї епопеї.

Бюджет фільму становить 220 млн доларів, ще 100 млн творцям коштувала реклама. За перший вікенд, який зазвичай є для касових зборів визначальним, фільм зібрав в американському прокаті усього 47 млн доларів. Це найгірші збори дебютного вікенду в США в історії кіновсесвіту Marvel, повідомляє аналітичний кінопортал Box Office Mojo.

Фільму ще до виходу в прокат прогнозували збори на рівні 75–80 млн доларів, а пізніше оцінки скоротилися до 60–65 млн. Проте навіть такий невисоких сподівань фільм не зміг виправдати.

Лише два фільми франшизи Marvel зібрали в США менш як 60 млн доларів у перші вихідні: «Неймовірний Галк» отримав 55,4 млн зборів 2008-го, а «Людина-мураха» – 57,2 млн доларів у 2015-му.

У міжнародному прокаті «Марвели» також не виправдали очікувань студії, бо зібрали 63,3 млн доларів у 51-й країні. Тож за перший вікенд стрічка отримала 110 млн доларів. Нагадаємо, що значну частину суми забирають кінотеатри та дистриб'ютори.