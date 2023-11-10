З усіх подій, що відбуваються у Львові 11 та 12 листопада, ми обрали лише кілька, що заслуговують на особливу увагу. І це аж ніяк не означає, що інші на неї не заслуговують.

Театр

«Батурин»

театр «Око», 11 листопада, 18:00, вул. Театральна, 22, на головному фото

Страшна різанина! Вся Україна в крові! Жінки і діти на вістріях шабель! Ні, це не останні новини з окупованих територій. З такими назвами виходили провідні газети Франції у 1708 році після страшної різанини в Батурині.

13 листопада український народ вшановує пам’ять Батурина, згадуючи героїчних оборонців міста та його мешканців, які віддали свої життя за незалежність України 312 років тому. Батуринська трагедія повторюється сьогодні, коли нащадки катів, що знищили тисячі українців у гетьманській столиці, нищать українців сьогоднішніх. Цьогоріч у театрі «Око» зʼявилась вистава-епос «Я Батурин» у режисурі Ірини Ципіної.

Вистава «Я Батурин» – це красива і водночас жахаюча легенда про гетьмана Мазепу, про безстрашних козаків-мазепинців, про останнє кохання гетьмана і про нелюдей-московитів.

Кіно

Ідеальні дні

12 листопада, «Планета кіно Форум», 19:00

Показ нового фільму Віма Вендерса відбудеться у рамках 29-го фестивалю «Нове німецьке кіно», який триває у Львові.

Немолодий японець працює прибиральником у громадських туалетах Токіо, намагаючись знаходити задоволення у повсякденних дрібницях.

Вім Вендерс у «Ідеальних днях» намагається бути меланхолійно-споглядальним. Він знову знімає в Токіо, і у підсумку в нього виходить прохолодне, як осінній день кіно. За роботу у фільмі актор Коджі Якушо отримати приз за найкращу чоловічу роль на Каннському фестивалі, де картина була в основному конкурсі.

Музика

Знайомство з органом

11 листопада, 16:00, Львівський органний зал

Чому саме орган, переживши всі катаклізми історії, продовжує грати важливу роль у суспільстві? Завдяки чому один органіст може виконувати твори, написані для цілого оркестру? Як влаштований орган та що робить його таким унікальним? Все це можна буде дізнатися на «Знайомстві з органом» у Львівському органному залі. Спікерка Світлана Позднишева розповість стислу, але приголомливу історію розвитку органа з 2 ст. до н.е. і до наших днів; покаже як виглядають найменші та найбільші органи світу; як влаштований орган, його неповторні тембри та їх поєднання та ще багато цікавого.