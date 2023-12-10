Призи Європейської кіноакадемії є головною кінопремією Європ

У Берліні відбулась урочиста церемонія вручення премії Європейської кіноакадемії 2023, головної кінопремії Європи. Найкращим європейським фільмом, володарем головної нагороди, стала «Анатомія падіння» (Франція), йдеться на сторінці кіноакадемії у Facebook. Також «Анатомія падіння», яка є тріумфатором цього року здобула нагороди за найкращі режисуру, монтаж, сценарій та жіночу роль. Нагадаємо, картина є володаркою «Золотої пальмової гілки» Канн. В український прокат фільм виходить 14 грудня.

Україну представляли «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка, яку було номіновано як «Відкриття року» та «Батьківщина» Ганни Бадзяки та Александера Міхалковіча спільного виробництва Швеції, України та Норвегії, номінована як «найкращий документальний фільм». На жаль, обидві картини залишились без нагород.

Переможці премії Європейської кіноакадемії

Найкращий європейський фільм

Найкраща режисура

Жюстін Тріє («Анатомія падіння»)

Найкращий сценарій

Жюстін Тріє та Артур Арарі («Анатомія падіння»)

Головна жіноча роль

Сандра Гюллер («Анатомія падіння»). Акторка також номінувалась за роль у фільмі «Зона інтересів».

Найкраща чоловіча роль

Мадс Міккельсен («Бастард», Данія)

Найкращий європейський фільм для молодої аудиторії

«Забіяка» (Велика Британія)

Найкращий документальний фільм

«Сестринство лазні по-чорному» (Естонія, Франція, Ісландія)

Найкращий анімаційний фільм

«Мрії роботів» (Іспанія, Франція)

Найкращий короткометражний фільм

«Важко працювати» (Австрія)

Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за відкриття року

Найкращий оператор

Расмус Відебек («Бастард»)

Найкраща художниця-постановниця

Еміта Фріґато («Химера», Італія)

Найкращі грим та зачіски

Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Девід Марті, Монці Рібе («Снігова спільнота», Іспанія)

Найкращий композитор

Найкращі звукорежисери

Джонні Берн, Тарн Віллерс («Зона інтересів», Велика Британія)

Найкраща художниця з костюмів

Кікі Іландер («Бастард»)

Найкращий монтаж

Лорена Сенешаль («Анатомія падіння»)

Найкращий візуальні ефекти

Фелікс Берхес, Лаура Педро («Снігова спільнота»)

Премія за внесок у кінематограф

Ванесса Редґрейв

Ісабель Койшет

Спеціальна почесна відзнака