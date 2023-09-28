У прокат вийшов фільм «Нуль калорій», що брав участь у Каннському фестиваліКатерина Сліпченко, 0
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У прокат вийшов фільм «Нуль калорій» («Клуб Zero»), що був учасником основного конкурсу цьогорічного Каннського кінофестивалю.
Картина австрійської режисерки Джессіки Гауснер («Малюк Джо») розповідає про те, як з появою нової викладачки з «усвідомленого харчування» в елітній школі з'являється таємний клуб.
Головну роль зіграла Міа Васіковська («Аліса в Дивокраї», «Джейн Ейр»). Її героїня, вчителька міс Новак, намагається навчити своїх учнів споживати якомога менше. Члени спільноти тренують самоконтроль та вчаться обмежувати себе у їжі. Перш ніж у вчителів та батьків виникнуть якісь підозри, цей клуб стає небезпечним для самих учасників, переростаючи по суті у таємну секту.
Джесіка Гауснер розповідає свою історію іронічно та винахідливо. Чудова робота Мії Васіковської робить її героїню тендітною, але водночас страшною. І це несподівано, адже ми звикли бачити актрису в іншому амплуа.
Можливо, фільму бракує емоційності, Гауснер надто холодно препарує проблеми своїх героїв. Проте актуальні теми, точний аналіз та несподівані висновки роблять картину Гауснер цікавою, а її присутність в основному конкурсі Канн мала б змусити кіногурманів піти у кіно.
Міа Васіковська у фільмі «Нуль калорій» (фото: кадр з фільму)
Нагадаємо, «Золоту пальмову гілку» цього року отримав фільм Жюстін Тріє «Анатомія падіння», який теж має вийти в український прокат.
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