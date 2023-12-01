Тімоті Шаламе з’являється у ролі молодого Віллі Вонки

Грудень є щедрим місяцем на кінопрем’єри. Пропонуємо п’ять з них, які неможливо пропустити.

Альма й Оскар



З 7 грудня

Біографічна драма відомого австрійського режисера Дітера Бернера розповідає про палкий роман між художником-експресіоністом Оскаром Кокошкою та знаменитою віденською femme fatale Альмою Малер.

Прокат картини обмежений – подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу. У Львові така можливість буде.

Овдовіла Альма Малер, знана світська дама, спокушає молодого художника Оскара Кокошку. Невелика сексуальна пригода обертається бурхливим романом. Оскар вважає Альму своєю музою. Сама Альма композиторка. Одержиме прагнення Оскара зробити цю жінку своєю ставить під загрозу її мрію досягти успіху самостійно. Режисер шукав претендента на роль знаменитого художника протягом двох років. Він запросив у фільм Валентина Постльмайра після того, як побачив у його виконанні Ромео в шекспірівській виставі. Альму Малер на екрані втілила Емілі Кокс, зірка серіалу «Останнє королівство».

Вонка



З 14 грудня

Тімоті Шаламе з’являється у ролі молодого шоколатьє Віллі Вонки у мюзиклі «Вонка». Фільм розкаже історію походження Віллі Вонки, про те, як він перетворився з молодого авантюриста на відомого виробника шоколаду. Події відбуваються задовго до того, що показано у фільмі «Чарлі та шоколадна фабрика» (пригадаємо чудового Джонні Деппа у цій ролі в картині Тіма Бьортана).

Разом з мегапопулярним Тімоті Шаламе зіграють Олівія Колман, Г’ю Грант і Саллі Гокінс. Режисер стрічки – Пол Кінг, відомий завдяки «Паддінгтону».

Анатомія падіння



З 14 грудня

Компанія «Артхаус Трафік» випускає у прокат лауреата «Золотої пальмової гілки» «Анатомія падіння». Режисерка фільму Жюстін Тріє стала третьою в історії жінкою, яка отримала головну нагороду Канн. Події трилера розгортаються довкола письменниці, чоловік якої загадково гине, впавши з вікна. Героїню підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, її незрячий син, починає сумніватися в невинності матері.

Мій карпатський дідусь



З 28 грудня

У центрі пригодницької комедії Зази Буадзе («Червоний», «Мати апостолів») італієць Майк (Сімоне Коста), який має українське коріння. Після загибелі матері він їде у карпатське село, щоби розвіяти її. Італійський підліток має також познайомитись з дідом Михайлом (Богдан Бенюк), колишнім клоуном на прізвисько Буба.

Щасливий випадок



З 28 грудня

Кожен новий фільм Вуді Аллена – завжди очікувана кіноподія. Цього разу головною героїнею стрічки є Фанні (Лу де Лааж), вродлива молода парижанка, у якої здавалося б, все добре. Але буржуазний світ сильно контрастує з бунтівною юністю Фанні.

Одного ранку по дорозі на роботу вона стикається зі шкільним знайомим Аланом (Нільс Шнайдер). Їхнє спілкування швидко переросло в роман, але чоловік Фанні відразу починає підозрювати недобре. Адже у нього є безліч секретів у шафі, які «допоможуть» йому розібратися, що робити з коханцями…