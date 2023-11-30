Катрін Деньов грає Бернадетт Ширак такою, якої ніхто ніколи не бачив

У прокат вийшов фільм «Перша леді» із Катрін Деньов у ролі Бернадетт Ширак. У комедійній драмі, яку поставила Ліа Доменаш, зірка французького кіно знімається разом із Мішелем Вюйєрмозом, Сарою Жиродо та Дені Подалідесом.

Режисерка Ліа Доменаш у своєму дебюті зуміла не лише зібрати зоряний акторський склад, але й змусити говорити про себе. Адже «Перша леді» (Bernadette) – це сміливий проект, який приємно дивує. Фільм є значною мірою вигаданою розповіддю про дванадцять років перебування Бернадетт Ширак на посаді першої леді Франції. Жінка завжди перебувала у тіні свого чоловіка, роблячи усе, щоб зробити його президентом. Тепер вона прагне насолодитись перемогою та довести, що тепер все має бути в її руках. Бернадетт бере реванш за роки невідомості, ставши однією з ключових медійних фігур Франції.

Ліа Доменаш прагне перетворити свою героїню на феміністську ікону свого часу, з рок-н-рольним настроєм та легким підтекстом. Чим більше чоловік відсуває її на другий план, тим більше вона доводить свою незалежність, чинячи так, як їй хочеться. Перед нами постає Бернадетт Ширак такою, якої ніхто ніколи не бачив, нахабна та колюча, блискуче зіграна Катрін Деньов. Спостерігати за цією історію смішно та цікаво.

У фільмі є чимало персонажів, знайомих нам переважно з новин. Усі вони постають у незвичному світлі, зокрема кумедний Ніколя Саркозі у виконанні Лорана Стоккера. А також Карл Лагерфельд, якого чудово грає Олів'є Брайтман. До слова, у Франції фільм назвали великим рекламним роликом Chanel, так що це все видовище обіцяє бути ще й елегантним.