«20 днів у Маріуполі» претендує на дві номінації

П’ять фільмів, до створення яких має відношення Україна, потрапили до офіційних кваліфікаційних списків премії «Оскар», опублікованих Американською кіноакадемією.

Нагадаємо, у них йдеться лише про те, що фільм може розглядатись у якості претендента, тобто відповідає вимогам премії.

Оприлюднено списки в категоріях «повнометражний анімаційний фільм», «повнометражний документальний фільм» та «міжнародний фільм». Серед стрічок, що пройшли технічний відбір, є такі, що предасталяють Україну.

Документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» фігурує у двох списках: серед документальних повнометражних фільмів та як претендент від України в категорії «Міжнародний фільм».

«20 днів у Маріуполі» розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення, коли Чернов разом з фотокореспондентом Євгеном Малолєткою були останніми з журналістів, які лишалися в Маріуполі. У 2023 році він отримав, зокрема, приз глядачів на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс», головний приз фестивалю Docudays UA.

Також у категорії «міжнародний фільм» представником Словаччини є картина «Фотофобія» спільного виробництва Словаччини, Чехії та України режисерів Івана Остроховського та Павола Пекарчика. Прем’єра фільму відбулась у програмі Giornate degli Autori Венеціаського кінофестивалю. Фільм також є й у списках документальних фільмів.

Фільм розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною живе на станції харківського метро. Тут вони ховаються від війни, що вирує надворі. Для сім'ї Нікі денне світло – синонім смертельної небезпеки, тому хлопчику не дозволяють виходити назовні. Безцільно блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Нікі зустрічає 11-річну Віку, і перед ним відкривається новий світ.

У категорії «повнометражний документальний фільм» представлена також українська стрічка «Гартовані гнівом» режисерського дуету Лесі Калинської та Руслана Батицького. Це історія стосунків двох людей протягом дев’яти років: від Революції Гідності до повномасштабного російського вторгнення.

У цій же категорії представлено й фільм «Звідки куди» Мацека Хамели, українсько-польська копродукція, що розповідає про евакуацію українців до Польщі.

Також серед документальних фільмів – «Батьківщина» білорусько-українського режисера Олександра Міхалковіча та білоруської режисерки Ганни Бадзяки. Картина розповідає про насильство у білоруській армії, яке, певною мірою привело до масових протестів 2020-го року. Українська прем’єра фільму відбулась на Одеському кінофестивалі.

Для усіх фільмів ці списки є лише початком «оскарівських» перегонів. Наприкінці грудня академія оголосить короткі списки, з яких обиратимуть номінантів. Їх імена стануть відомими у січні. Сама церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться 11 березня о першій ночі (за київським часом) у театрі «Долбі» у Голлівуді.