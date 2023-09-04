Фільм розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною живе на станції харківського метро

На 80-му міжнародному Венеціанському кінофестивалі відбулась світова прем’єра фільму спільного виробництва Словаччини, Чехії та України режисерів Івана Остроховського та Павола Пекарчика «Фотофобія». Стрічка увійшла до програми Giornate degli Autori. Українським продюсером виступив Денис Іванов (кінокомпанія «Артхаус Трафік»).

Фільм розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною живе на станції харківського метро. Тут вони ховаються від війни, що вирує надворі. Для сім'ї Нікі денне світло – синонім смертельної небезпеки, тому хлопчику не дозволяють виходити назовні. Безцільно блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Нікі зустрічає 11-річну Віку, і перед ним відкривається новий світ.

«Коли ми приїхали в Україну з гуманітарною допомогою навесні 2022 року та влаштувалися жити поряд із біженцями метро, ​​ми зрозуміли, що погляд світу буде на лінії фронту. Ось чому ми вирішили знайти щось наближене до “звичайного життя”, і зберегти його в міру наших здібностей: знайти момент справжньої людяності під час нищівного жаху», — коментують режисери Іван Остроховський і Павол Пекарчик.

До «Фотофобії» режисери вже працювали разом. У 2013 вони дебютували у кіно зі своїм повнометражним документальним фільмом «Оксамитові терористи», який вони зняли разом з Петером Керекешем, і який отримав премію Tagesspiegel Readers’ Award на Форумі Берлінале. Сольним дебютом Павола Пекарчика стала гібридна стрічка «Тихі дні» (2019), що була представлена у конкурсній програмі «Схід від Заходу» МКФ у Карлових Варах, у той час як Остроховський створив повнометражний фільм «Коза» (2015) та знову представив його на Форумі Берлінале.

Світова прем’єра другого повнометражного фільму Івана Остроховського «Слуги» (2020) відбулася на нещодавно заснованому конкурсі «Зустрічі» Берлінале. Іван є автором і співавтором сценарію фільму «Цензорка» (2021), який отримав премію «Горизонти» за Найкращий сценарій на Венеційському МКФ, а також виграв премію арабських критиків 2021 і отримав номінацію на Європейську кінопремію 2022 у категорії «Європейське відкриття».

Фото надані «Артхаус Трафік»