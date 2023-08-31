У прокат вийшов фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

У фільмі ми бачимо не лише безпосередньо документальні кадри, ми можемо побачити також, як їх використовують у випусках новин різних телеканалів по всьому світу. Добровільним помічником журналістів стає маріупольський поліцейський Володимир, який ризикує життям заради того, щоб врятувати відзнятий матеріла та вивезти його з міста. Він впевнений, що побачивши на власні очі те, що робиться у Маріуполі, світ жахнеться і зробить все, щоб зупинити війну.

Днями стало відомо, що Володимир продовжував нести службу на Донеччині та під час ракетного удару по Покровську на Донеччині 7 серпня отримав поранення. Про це повідомив Мстислав Чернов на своїй сторінці у Facebook. За його словами поліцейський прибув на місце російського удару у Покровську, щоб допомогти людям, і потрапив під повторний ракетний удар окупантів.

Багато кадрів ми знаємо саме з телерепортажів Чернова та з фотографій Євгена Малолєтки, які без перебільшення облетіли увесь світ. Але у картині ми бачимо набагато більше. Фільм поділений на дні від початку вторгнення і супроводжується закадровою розповіддю Мстислава Чернова.

«20 днів у Маріуполі» отримав «Приз глядацьких симпатій» на кінофестивалі «Санденс» (2023) та безліч інших нагород. Українська прем’єра відбулась на початку червня на фестивалі Docudays UA. У прокат фільм випустила компанія «Артхаус Траффік».