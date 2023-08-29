За результатами першого прокатного вікенду фільм Олеся Саніна «Довбуш» зібрав понад 8,7 млн грн, а кількість проданих квитків склала 59,8 тис.

Для порівняння, один із попередніх прокатних хітів, фільм «Люксембург, Люксембург» за перший вікенд прокату зібрав 5,59 млн гривень. Натомість мультфільм «Мавка. Лісова пісня», зібрала близько 25 млн грн.

Проте варто мати на увазі, що ці порівняння є доволі умовними, адже за жанрами усі ці картини є різними. Велике історичне кіно в Україні не виходило давно, після виходу у 2019 році «Захара Беркута» (він, до речі зібрав 13 млн грн, але і умови прокату тоді було іншими, тому і тут порівняння не надто коректне).

Так що цифри цифрами, але поговоримо про сам фільм безвідносно до них.

«Довбуш» поєднує у собі романтизм та міфотворчість історичного екшену та спробу залишатись автентичним у жанрі, який таке не дуже передбачає.

Олексій Гнатковський у ролі Івана Довбуша

У фільмі зібрані сюжетні лінії та герої, яких вистачило б мінімум ще на три повноцінні картини. Цікавими могли б вийти окремі історії Марічки, Дзвінчука та Івана Довбуша. Зібрані до купи вони стають водночас принадою картини, створюючи насичений інтригою та подіями сюжет. З іншого боку їх можна вважати і недоліком стрічки, адже впхати стільки усього в 130 хвилин екранного часу, а ще додати поетичні флешбеки та криваві бійки – задача не з простих.

Треба сказати, що Олесю Саніну це загалом вдається. Хоча часом героям бракує розвитку та мотивації. Більше хочеться дізнатись про історії другорядних персонажів, таких як герої Романа Ясиновського, Романа Держипільського чи загадкового героя Люзера Тверські.

Зрештою (увага, спойлер) фінал у фільмі Саніна відкриває шлях для сиквелів.

Дарія Плахтій у ролі Марічки

Також, як часто буває в кіно, негативний Довбуш (роль Івана Довбуша блискуче зіграв франківський актор Олексій Гнатковський) набагато цікавіший позитивного (в ролі Олекси Довбуша Сергій Стрельніков, за плечима якого усе ще стоять тіні російських серіалів). Роботу Олексія Гнатковського хочеться відзначити окремо, хоча весь акторський склад дібраний добре. Проте не всі змогли показати себе повною мірою. Насамперед це стосується Дарії Плахтій (Марічка). Ті, хто бачив її у картині «Стрімголов», міг оцінити її глибину та акторську багатогранність.

У фільмі також зіграли польські актори, зокрема Агата Бузек (княгиня Яблуновська), лауреатка польської національної кінопремії «Орли» та донька колишнього прем'єр-міністра Польщі й голови Європейського парламенту Єжи Бузека. Також у фільмі знявся Матеуш Косьцюкевич, зірка таких відомих польських фільмів як «Обличчя» Малгожати Шумовської та «Ео» Єжи Сколімовського.

У фільмі органічно поєднуються історія та міф

Можна сказати, що окремими героями фільму є гуцульська говірка та Карпати. Вони прекрасні та виглядають дуже автентично, без туристичних загравань та «пластику». Ми бачимо бруд та кров, ми чуємо живу мову і це додає фільму-міфу реалістичності.

Камера одного з найкращих українських операторів Сергія Михальчука фіксує і запаморочливу красу гірських краєвидів, і болото, яке місять герої у численних бійках.

Нагадаємо, що прем’єра картини кілька разів переносилась. Але його вихід саме зараз виглядає напрочуд доречним. Його слоган «Боротьба триває» є максимально актуальним. А поки триває прокат, варто подивитись «Довбуша» на великому екрані, він з тих фільмів, які цього конче потребують.