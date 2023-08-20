Фестиваль відкрився фільмом Олеся Саніна «Довбуш»

У Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відкрився 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Глядачі побачать 46 документальних та ігрових фільмів у двох конкурсних та у позаконкурсних програмах. Варто зауважити, що переважна більшість документальних фільмів говорить про війну.

Попередній, 13-й фестиваль, відбувзя на різних закрдонних майданчиках, основна його частина відбулась у Варщаві. Цьогоріч фестиваль вирішили провести в Україні. Відкриттю у Чернівцях передували покази в Одесі. У місті показали картини, створені в Одесі, або ті, що розповідають про неї.

Серед показів – «Правило двох стін» Девіда Гутника, де взяли участь львівські митці; «Звідки, куди» Мацека Хамели, який показували в одній в паралельних програм під час Каннського фестивалю; «День Незалежності» Володимира Тихого; «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, який отримав чимало міжнародних нагород. Ми розповідатимемо про найцікавіше на фестивалі.

Розпочався фестиваль хвилиною мовчання, а оплесками вшанували кінематографістів, що загинули на війні.

Відкрився фестиваль одним із найочікуваніших українських фільмів, історичною картиною Олеся Саніна «Довбуш». Нагадаємо, прем'єра фільму з різних причин відкладалась, але нарешті фільм стартує у прокаті 24 серпня.

Ця масштабна картина, гасло якої «Боротьба триває», без сумніву, виходить у прокат дуже вчасно. Фестивальна публіка сприйняла фільм з захопленням. Хочеться вірити, що і прокат картини буде не менш успішним. Днями на ZAXID.NET можна буде прочитати інтерв’ю з режисером фільму.