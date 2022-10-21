Андрій Чередник та Юрко Іздрик у фільмі «Я і Фелікс» («Камінь, ножиці, граната»)

Цього року, через повномасштабне вторгнення Росії, 13-й Одеський кінофестиваль відбувся на 38-му Варшавському міжнародномукінофестивалі. Попри таке незвичне розташування (чимало фестивалів у світі таким чином підтримали українських колег) конкурсна програма вийшла надзвичайно сильною. Перед журі, яке оголосить свій вердикт в суботу, 22 жовтня, стоїть непроста задача. До того ж декілька фільмів паралельно бере участь у конкурсних програмах безпосередньо варшавського фестивалю.

Напередодні підбиття підсумків відразу двох фестивалів розповімо докладніше про Україну у Варшаві.

«Я і Фелікс» («Камінь, ножиці, граната»)

Цей фільм також бере участь в міжнародному (основному) конкурсі.

У фільмі йдеться про дивну дружбу контуженого в Афганітстані війського Фелікса та підлітка Тимофія. Це екранізація роману Артема Чеха «Хто ти такий?», що став «Книгою року ВВС». Головну роль зіграв письменник Юрко Іздрик.

Надзвичайно тонка, емпатична, ніжна та глибока розповідь про 90-ті, про те, як назавжди ранить війна. Зрештою, варто дочекатись фільму в прокаті, бо він викликає в кожного приватні емоції та спогади.

«Бачення метелика»

Також бере участь у конкурсі дебютів.

Повнометражний дебют Максима Наконечного брав участь у програмі «Особливий погляд» Каннського фестивалю.

Аеророзвідниця Ліля (Рита Бурковська, чий кінодебют відбувся у фільмі «Парфенон» литовського режисера Мантаса Кведаравичюса, який загинув в Маріуполі під час війни Росії проти України) повертається з полону. Вона дізнається, що вагітна. Що робити у цьому випадку їй та її чоловіку Антону (Любомир Валівоць), також ветерану, який так і не зміг остаточно «повернутись» з війни?

Надзвичайно, просто хірургічно точний фільм, де якісний сценарій (автори Максим Наконечний та Ірина Цілик) знаходить вдале режисерське втілення. А ще, мабуть на жаль, він виявився пророчим.

«Відблиск»

Після великого успіху «Атлантиди» режисер Валентин Васянович продовжує розвивати її стиль. Фільм брав участь в основному конкурсі Венеціанського фестивалю.

Це історія хірурга з Дніпра, який іде добровольцем на фронт та потрапляє в полон. Після звільнення на нього чекає мирне життя, до якого йому важко адаптуватись. Мабуть, це на нинішній день найкраща роль Романа Луцького.

«Памфір»

Повнометражний дебют режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука – це історія колишнього контрабандиста Памфіра, що повернувся додому з заробітків. Проблеми у родині змусили його знову взятись за старе

Напружений сюжет, прекрасні акторські роботи, бездоганний візуальний ряд, характери та побут, усе підкорюється тому, щоб фільм вийшов цілісним. Нагадаємо, українські кінокритики назвали його найкращим фільмом року. Загалом він переміг у п’яти номінаціях премії «Кіноколо».

«Як там Катя?»

Дебют Крістіни Тинькевич брав участь у кінофестивалі в Локарно. У фільмі йдеться про лікарку швидкої допомоги, яка намагається відшукати справедливість.

Прекрасна робота акторки Анастасії Карпенко та зворушлива, щира історія. Якісна соціальна драма без зайвого моралізаторства, в центрі якої – зрозумілі та щирі почуття любові, відчаю, ненависті, безсилля.

«Клондайк»

Це фільм Марини Ер Горбач про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines.

Фільм встиг отримати нагороду на фестивалі «Санденс». Також стрічка брала участь у Берлінале.

І без того емоційно сильна картина зараз набула нових сенсів: задуха та герметичність окупації, неможливість вільного вибору тощо.

Нагадаємо, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина отримала премію «Кіноколо» як найкраща актриса. Фільм є українським претендентом на «Оскар». А 3 листопада фільм виходить у прокат.

«Назовні»

Усі, мабуть, пригадують маленького хлопчика у саморобній броні на Майдані. Ольга Журба стежить за Ромою ось уже кілька років. Це історія хлопця від того, як він був 13-річним на барикадах Майдану, до життя в маленькому кримінальному провінційному містечку у 18 років.

«Гартовані гнівом»

Також бере участь у конкурсі документальних фільмів

Документальна картина Лесі Калинської та Руслана Батицього про двох українських ідеалістів протягом майже дев’яти років: від подій Революції Гідності у 2013-2014 роках і до повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

«Щоденник нареченої Христа»

Дуже приватна документальна історія режисерки Марти Смеречинської, яка намагається занурюється в реальність своєї сестри Насті, греко-католицької черниці.

«День українського добровольця»

Також бере участь у конкурсі документальних фільмів

Режисер Володимир Тихий та Babylon’13 фільмують Київ 14 березня 2022 року. Різні герої, серед яких є дуже пізнавані обличчя, наприклад Роман Ратушний, різні локації, проте один, 2944-й день російсько-української війни. Кінематографісти дуже точно фіксують атмосферу, настрій часу.

«Терикони»

Документальна стрічка Тараса Томенкарозповідає історію маленької дівчинки Насті, сім'ю якої спіткала війна.

Крім того, до програми «Одеса-Варшава: український конкурс» увійшли 7 короткометражних фільмів: «Поки тут тихо», «Театральна», «Jordan'96», «Лалібела», «ГКЧП», «Ach So», «Садок вишневий».

38-й Варшавський міжнародний кінофестиваль триває до 23 жовтня 2022 року.