На фестивалі відбулась акція на підтримку України

Український фільм «Як там Катя?» отримав дві нагороди на 75-у Міжнародному кінофестивалі у Локарно (Швейцарія). Стрічка змагалась у «Конкурсі кінематографістів сьогодення» («Concorso Cineasti del presente»).

Фільм режисерки Крістіни Тинькевич отримав спеціальний приз журі Ciné+, а виконавицю головної ролі Анастасію Карпенко визнали найкращою акторкою.

Анастасія Карпенка з нагородою фетивалю (фото Facebook-сторінка фільму)

Спеціальний приз журі Ciné+ передбачає промо-кампанію фільму-переможця на суму 25 тис. швейцарських франків на французькому телеканалі Ciné+ під час прокату у кінотеатрах Франції.

Саме в Локарно відбулася світова прем’єра фільму про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості в цьому недосконалому світі.

Також був відзначений нагородою документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» режисерів Ельвіри Нєвєри та Пьотра Росоловського. Він отримав Гран-прі «Тижня критики».

«Синдром Гамлета» є польсько-німецькою документальною копродукцією, знятою повністю в Україні та з українськими героями,

«Цей фільм блискуче висловлює гамлетівську дилему української молоді. Фільм передає відчуття та досвід героїв в умовах необхідності робити важкий вибір, коли можливості вибору обмежені через жорстоку війну. Продумана до дрібниць кіномова створює універсальний фільм», – пояснило свій вибір журі.

У Локарно були присутні герої фільму «Синдром Гамлета» (фото Joshua Sternlicht)

Також фільм також отримав премію незалежних швейцарських критиків «Boccalino d'Oro» за найкращий документальний фільм кінофестивалю.

«Синдром Гамлета» – портрет покоління молодих українців, народжених після розпаду Радянського Союзу, сформованих Майданом 2013-2014 років, натхнених силою політичних змін та зранених війною.

У Локарно відбулась міжнародна прем’єра фільму. Під час прем'єрного показу були присутніми декілька героїв фільму, зокрема, акторка Оксана Черкашина («Погані дороги», «Клондайк») та один із головних героїв – Ярослав Гавянець, який наразі служить у Збройних силах України. Під час прем’єри знімальна група фільму провела акцію на підтримку України.

Польська національна прем'єра «Синдрому Гамлета» відбулася на Краківському кінофестивалі, де фільм отримав декілька нагород, серед них нагороду за Найкращий польський документальний фільм.

Міжнародний кінофестиваль в Локарно – один з найдавніших та найпрестижніших кінооглядів світу, започаткований у 1946 році. Він вважається четвертим за важливістю після Канн, Венеції і Берліна європейським кінофестивалем. Протягом своєї історії фестиваль відкривав нові імена в кінематографі, зокрема Віллема Дефо, Террі Гілліама, Акі Каурісмякі, Кена Лоуча, Джона Малковича, Сьюзен Серендон та інших.