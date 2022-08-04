У швейцарському місті Локарно 3 серпня відкрився кінофестиваль, який вважають одним із найважливіших у світі кіно. Відкривав фестиваль голлівудський блокбастер «Швидкісний потяг» із Бредом Піттом, який виходить і в український прокат. Передувала йому короткометражка української режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит («Погані дороги») «Are you ok?» («У тебе все гаразд?»).

«Під час тимчасового біженства зняли короткометражку в Відні (мій перший короткий метр). Важливий досвід і виклик працювати в чужій країні з іноземною командою – дуже відданою і професійною. Ну але саунд, монтаж і кілька акторів наші-наші. Сьогодні наш дуууже маленький фільм “Are you ok?” покажуть на відкритті фестивалю в Локарно на дууууже великій площі перед фільмом-відкриттям. Кіно про травмовану війною українку в Європі, авжеж», – написала Наталка Ворожбит.

Стрічка створена у рамках проекту «Поштівка з майбутнього», ініційованого організаторами Локарно.

У конкурсній програмі «Concorso Cineasti del presente» («Конкурс кінематографістів сьогодення») візьме участь український фільм «Як там Катя?» режисерки Крістіни Тинькевич. Його прем’єра фільму відбудеться 6 серпня.

Дебютний повнометражний фільм Крістіни Тинькевич «Як там Катя?» розповідає про лікарку швидкої допомоги Анну, яка намагається відшукати справедливість.

Ще одна важлива прем'єра – фільм «Порлогос», який став останнім завершеним для литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, вбитого росіянами в Маріуполі. Нагадаємо, «Маріуполь 2», який він знімав, завершила його знімальна група. Фільм показали у Каннах.

Також у паралельній програмі «Panorama Suisse», яка присвячена швейцарському кіно, покажуть картину «Ольга» Елі Ґраппа, створену в копродукції Швейцарії, Франції та України. Фільм брав участь у тогорічному «Тижні критики» в Каннах.

Фестиваль був заснований у 1946 році. Головний приз «Золотий леопард» вручається за найкращий фільм конкурсу, «срібний», «бронзовий» та «міні» вручають за чоловічу та жіночу ролі, режисуру та найкращий дебют. Покази проходять просто неба на центральній площі міста.