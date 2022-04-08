Режисер знімав продовження фільму «Маріуполіс»

Названа справжня причина загибелі литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Його розстріляли росіяни, взявши у полон. Раніше повідомлялось, що режисер загинув, коли у його автомобіль влучила ракета.

«Він загинув не в машині від "влучення ракети". Як написали ЗМІ. Його застрелили. Але всі подробиці має встановити незалежна експертиза. Загинув Мантас не 2 квітня, як написали. У цей час ми вже всіма силами намагалися його вивезти», – написала у Facebook українська журналістка Альбіна Львутіна, яка також повідомила, що вбито режисера не 2 квітня, а раніше.

Левутіна також написала, що перед убивством режисер був узятий у полон, а після його вбивства тіло просто викинули. Інформацію довелось приховувати, що дружина Кведаравічюса Анна Білоброва змогла вивезти тіло. На це їй знадобилось кілька днів.

Мантас Кведаравічюс народився 26 серпня 1976 року в Біржай (Литва). У 1998 році закінчив історичний факультет Вільнюського університету. У 2007 році в Оксфордському університеті закінчив відділення соціальної та культурної антропології (ступінь магістра). У 2013 році у Кембриджському університеті захистив докторську дисертацію. У Кембриджському університеті викладав курс теорії релігії, права, політики.

У Маріуполі він знімав продовження документального фільму «Маріуполіс» (2016). Зараз цей фільм можна побачити онлайн. Картина розповідає про повсякденне життя Маріуполя з 2014 року. Стрічка доступна на всіх територіях за посиланням. 50% з продажу квитків буде передано організаціям, які допомагають маріупольцям евакуюватись.