Мантас Кведаравічюс був режисером фільму «Маріуполіс»

У Маріуполі росіяни вбили відомого литовського режисера, 45-річного Мантаса Кведаравічюса. Агресори обстріляли автомобіль режисера. Повідомив про його загибель інший документаліст, Віталій Манський на своїй сторінці у Facebook.

«Наш друг, учасник "Артдокфест", литовський документаліст Мантас Кведаравічюс сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках», — написав він.

У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс» про життя у тоді прифронтовому місті. Фільм «Маріуполіс» є ко-продукцією України, Литви, Німеччини та Франції. Фільм представляв Литву та Україну на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Фільм було відзнято протягом весни-осені 2015 року у місті Маріуполь, селищах Широкіне та Сартана.

Також Кведаравічюс є режисером ігрового фільму «Стасіс» («Парфенон»). Фільм виробництва України, Литви та Франції брав участь у Венеціанському кінофестивалі.

Мантас Кведаравічюс народився 26 серпня 1976 року в Біржай (Литва). У 1998 році закінчив історичний факультет Вільнюського університету. У 2007 році в Оксфордському університеті закінчив відділення соціальної та культурної антропології (ступінь магістра). У 2013 році у Кембриджському університеті захистив докторську дисертацію. У Кембриджському університеті викладав курс теорії релігії, права, політики.