Картина «Погані дороги» є екранізацією однойменної п'єси Наталки Ворожбит

У середу, 1 грудня, відбулась онлайн-прем'єра фільму Наталки Ворожбит «Погані дороги». Кандидат на премію «Оскар» від України доступний для легального перегляду на платформах OLL.TV, sweet.tv тп Takflix. Фільм претендує на номінацію «міжнародний повнометражний фільм».

Картина «Погані дороги» є екранізацією однойменної п'єси Наталки Ворожбит, яка відомо завдяки сценаріям до таких фільмів як «Кіборги», «Дике поле», серіалу «Спіймати Кайдаша» тощо. Фільм став її режисерським дебютом.

Наталка Ворожбит екранізувала п’ять новел, героями яких є мирні мешканці по обидва боки лінії розмежувань, терористи та українські військові. Їх об’єднує в один сюжет війна та погані дороги. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом «Кіборги». У фільмі знімались Юрій Кулініч, Оксана Черкашина, Зоя Барановська, Марина Клімова, Анна Жураковська, Оксана Ігор Колтовський та інші.

Світова прем'єра драми відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією CircolodelCinemadiVeronaяк «найбільш інноваційна стрічка в конкурсі».

Українська прем'єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» в 2020 році. Стрічка відзначена трьома преміями «Кіноколо» та п’ятьма «Золотими Дзиґами». В українському прокаті фільм побував у травні 2021 року.