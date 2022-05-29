Кадр з фільму «Маріуполь 2»

Фільм вбитого у Маріуполі литовського документаліста Мантаса Кведарачавічусавідзначили у Каннах. Він отримав спеціальну нагороду для документальних фільмів «Золоте око».

Картину було змонтовано з матеріалу, який Мантас Кведарачавічус знімав перед смертю. Матеріал зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі.

«Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з будь-яким іншим на цьому конкурсі. Дуже радикальний, мужній, художній та екзистенційний вислів "Маріуполь2"», – пояснило журі свій вибір.

Нагадаємо, до складу журі вперше увійшла українка, режисерка та письменниця Ірина Цілик. Очолювала його польська режисерка Аґнєшка Голланд.

Режисер Мантас Кведаравічюс після початку повномасштабного вторгнення поїхав до Маріуполя знімати продовження свого відомого фільму «Маріуполіс». Він був вбитий у російському полоні.

Загалом цього року у Каннах Україна була представлена добре.

«Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука показали у «Двотижневику режисерів», а «Бачення метелика» Максима Наконечного у програмі «Особливий погляд».

На кіноринку (Marché du Film) було представлено чимало українських кінопроектів, що перебувають у різних стадіях готовності.

Проект документального фільму режисерки Лізи Сміт «Слухаючи світ» отримав нагороду від Європейської асоціації документалістів DAE Award у секції Cannes Docs.

Cтрічка Тоні Ноябрьової «Ти мене любиш?» отримала нагороду на послуги постпродакшену від IDM Film Commission Suedtirol/Cine Chromatix Italy. Фільм Юлії Гонтарук «Залізна сотня» виграв приз від Ciclic/ Région Centre-Val de Loire. Картина Анни Бурячкової «Коли нам було 15» отримала нагороду на послуги постпродакшену від Screen Brussels та Спеціальну відзнаку журі. Фільм Павла Острікова «Ти – космос» виграв нагороду First Cut Lab Award.

Стрічка Марини Вроди «Степне» отримала нагороду Ukrainian Films Now Award. Нагадаємо, Марина Врода є володаркою «Золотої пальмової гілки» за короткометражний фільм «Крос».