Номінована на два «Оскари» норвезька картина «Найгірша людина у світі» вийшла в українських кінотеатрах 14 липня. Фільм отримав номінації Американської кіноакадемії у категоріях «Найкращий міжнародний фільм» та «Найкращий оригінальний сценарій».

Головна героїня романтичної комедії, тридцятирічна Юлія, на одній з вечірок зустрічає чудового чоловіка. У дівчини є успішний партнер, проте її власне життя і кар’єра не реалізовані. Вона кидається у вир нових стосунків. Але чи врятує нове кохання від старих проблем?

Фільм зняв Йоакім Трієр, один із найвідоміших режисерів Норвегії, вже тричі відзначений на батьківщині найпрестижнішою норвезькою премією Amanda. Раніше Трієр створив містичний трилер «Тельма», стрічки «Гучніше, ніж бомби» з Джессі Айзенбергом та Ізабель Юппер, «Осло, 31 серпня» та «Реприза». Він є такж володарем нагород фестивалів у Торонто й Карлових Варах та номінантом на «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю.

Світова прем'єра картини «Найгірша людина у світі» відбулася у 2021 році в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де виконавиця головної ролі Ренате Рейнстве отримала приз за найкращу жіночу роль. Українська прем’єра пройшла на Одеському міжнародному кінофестивалі у 2021 році.

Кадр з фільму

Фільм досить довго добирався до українських кіноекранів і нарешті глядачі зможуть скласти власну думку про картину, дуже тепло прийняту у світі: її рейтинг на сайті Rotten Tomatoes становить 96%, на сайті Metacritic 90 балів із позначкою Must see.

Наприкінці 2021 року картина ввійшла в списки найкращих стрічок року від міжнародних видань Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter та IndieWire.

Жанр фільму визначений як романтична комедія. Проте з таким же успіхом її можна назвати трагікомедією чи чорною комедією. В епоху підпільних відеопрокатів її б назвали «життєвим» кіно. І це, мабуть, так і є. Це історія, яка могла трапитись будь-де, вона універсальна, проста та буденна. І фільм виходить принадливим саме у своїй простоті.

Кадр з фільму

Режисер намагається систематизувати метушливе та хаотичне життя героїні, розділивши фільм на розділи. Але система не завжди спрацьовує.

Комусь таке кіно може видатись нудним, когось захопить накладання екранних ситуацій та життєві. Але прокатники уже назвали фільм літньою перлиною. І з ними важко не погодитись.

Фото надані компанією «Артхааус Трафік»