Чи можна розважатись, зокрема дивитись серіали під час війни? Психологи вважають, що не лише можна, але і потрібно. Адже вони допомагають хоч трохи перемкнути увагу.

Наприкінці червня стартував четвертий сезон популярного серіалу «Світ Дикого Заходу» (на головному фото). Цей продукт каналу HBO розповідає про парк розваг, який «збожеволів». Після закінчення першого сезону стало зрозуміло, що історія парків та їх творців набагато глибша, ніж просто історія про андроїдів. З'ясувалося, що роботи, запрограмовані як іграшки для багатих, можуть існувати окремо від творців і мають інтелект.

Деякі андроїди навіть вирвалися за межі парків, а деякі відвідувачі розваг назавжди залишилися поховані на землях «Світу Дикого Заходу».

Шоураннер «Світу Дикого Заходу» Джонатан Нолан згадав під час чату з акторами, що у четвертому сезоні Людина у чорному повернеться, щоб «вбити всіх». Відомо також, що зірка «Вестсайдської історії» Аріана Дебоуз приєдналася до акторського складу четвертого сезону.



Якщо ж вам забракне «Світу Дикого Заходу», то пропонуємо ще десять фільмів та серіалів, де героями є андроїди. Тема широка, різножанрова, вона не вичерпується нашою десяткою та точно дасть можливість відволіктись від новин.

Як створити ідеал



Making Mr. Right, 1987

Джефф Петрс – вчений, який не переносить товариства інших людей. Головна його мрія – дослідження космосу, в якому не може перебувати людина. Для цього він створює андроїда Улісса, схожого на себе як дві краплі води. Саме він і має вирушити у космос. Однак вченому необхідно довести науковому конгресу, що його винахід нешкідливий. Для цього він наймає Френкі Стоун, яка повинна займатися розробкою зв'язків з громадськістю, а також перебувати поруч з андроїдом та навчати його добрим манерам. Але через деякий час між Стоун та Уліссом спалахують ніжні почуття. У фільмі С’юзен Сейдельман зіграли Джон Малкович, Енн Магнусон, Гленн Гедлі, Бен Мастерс та інші.

Штучний розум



A.I. Artificial Intelligence, 2001

Знаменитий фільм Стівена Спілберга розповідає про проблеми, які переживає людство у XXII столітті. Глобальне потепління та інші природні катастрофи змусили людей шукати способи виживання. У США було вирішено обмежити дітонародження, і поряд з людьми стали з'являтися андроїди – машини, здатні відчувати, але нездатні розмножуватися. Прототип андроїда-дитини, який отримав ім'я Девід, був відправлений у сім'ю Генрі та Моніки Свінтон, рідний син яких важко захворів. Головні ролі зіграли Гейлі Джоел Осмент, Джуд Лоу, Френсіс О'Коннор, Вільям Герт. «Штучний розум» був номінований у двох категоріях на премію «Оскар» та в трьох категоріях на премію «Золотий глобус».

2046



2046, 2004

Фільм Вонга Карвая брав участь у Каннському кінофестивалі. Після кількох років, проведених у Сінгапурі, письменник Чоу повертається до Гонконгу. Свої переживання та людей, що оточують його, він переносить у футуристичний роман під назвою «2046», в якому одна людина, слідуючи за своїми спогадами на незвичайному поїзді, закохується в андроїда.

Степфордські дружини

The Stepford Wives, 2004

Джоанна Еберхард (Ніколь Кідман) вважає, що від життя отримала все, що хотіла. Вона одружена, має двох дітей, успішного чоловіка (Метью Бродерік). Проте коли її звільняють з роботи, життя втрачає сенс. Сім'я перебирається до містечка під назвою Степфорд, де мешкають вершки суспільства. Але придивившися до своїх сусідок, Джоана помічає, що в них є щось дивне. Режисером фільму є Френк Оз.

З машини

Ex Machina, 2014

Калеб, молодий програміст, має певний час пожити в заміському будинку вченого Нейтона та протестувати Єву – жінку-андроїда, яка була створена Нейтоном та могла мислити й відчувати, як людина. Цей експеримент мав стати справжнім проривом у науці. У фільмі Алекса Ґарланда знімались Домналл Глісон, Оскар Айзек, Алісія Вікандер.

Люди



Humans, з 2015

Найнеобхіднішим гаджетом для будь-якої сім'ї стали «синтетики» – високорозвинені андроїди-слуги, схожі на живих людей. Гокінси отримують такого «синтетика» в надії трохи полегшити собі життя, але згодом вони починають розуміти, що спільне життя з андроїдом має жахливі наслідки.

Аліта. Бойовий ангел



Alita: Battle Angel, 2019

Дія фільму Роберта Родрігеса відбувається у XXVI столітті. На планеті Земля багатії живуть у Небесному місті, бідні люди задовольняються життям у Нижньому місті, куди скидаються всі відходи та сміття. Одного разу в купі металобрухту Нижнього міста вчений (Крістоф Вальц) знаходить частини жінки-андроїда (Роза Салазар) та повертає її до життя. Прийшовши до тями, вона виявляє, що з її пам'яті стерто все, окрім бойових прийомів. Відтепер вона повинна знайти загублені спогади та з'ясувати, хто її відправив на смітник.

Виховані вовками



Raised by Wolves, з 2020

У далекому майбутньому людство знищили природні катаклізми та збройні зіткнення релігійних фанатиків з атеїстами. Через це життя на Землі стало неможливим, люди вирушили шукати планети, які підходять для колонізації. На планету Кеплер-22б прибувають два андроїди – Мати та Батько. Їхня мета – виростити з наявних ембріонів здорових дітей, які започаткують нове, атеїстичне людське суспільство.

Мати проти андроїдів



Mother/Android, 2021

У постапокаліптичному світі, враженому жорстоким повстанням андроїдів, молода вагітна жінка та її партнер у розпачі шукають порятунку. У фільмі Маттсона Томліна знялись Хлоя Ґрейс Морець, Елджі Сміт та Рауль Кастільо.

Неідеальний чоловік



I'm Your Man, 2021

Прагматична та стримана професорка Берлінського університету, дослідниця клинопису Альма (Марен Еггерт) погоджується взяти участь у тритижневому експерименті. З її допомогою тестуватимуть андроїда Тома (Ден Стівенс). Гонорар Альма планує витратити на фінансування своїх досліджень. Тома створено та запрограмовано з урахуванням смаків Альми, її інтересів та вподобань. Чому ж він так дратує Альму? Німецька фантастична мелодрама Марії Шрадер отримала на Берлінському кінофестивалі Срібного ведмедя за найкраще виконання жіночої ролі Марен Еггерт.