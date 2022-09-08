В центрі сюжету – авіакатастрофа рейсу MH17

Претендентом від України на боротьбу за потрапляння в оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм» став «Клондайк» Марини Ер Горбач.

Український оскарівський Комітет обрав фільм з двох кандидатів: крім «Клондайка» на «оскарівські перегони» претендував фільм «Снайпер. Білий ворон» режисера Мар'яна Бушана.

Нагадаємо, Україна (як і усі інші країни) обирає свого претендента на номінацію на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «найкращий міжнародний фільм». Далі академія визначить з усіх претендентів п'ять номінантів, яких оголосять у січні. А з них уже оберуть переможця, якого оголосять під час церемонії вручення «Оскара» 12 березня 2023 року.

Драматична стрічка «Клондайк» розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Коли Ірка та Толік очікують народження первістка, війна вривається в їх життя разом з уламками збитого «Боїнга». Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

У фільмі знімались Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон»), Олег Щербина («Черкаси») та інші.

Фільм є лауреатом кількох фестивалів, зокрема фестивалю «Санденс».