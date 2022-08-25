В основу сценарію лягла історія життя горлівського вчителя

В український прокат вийшов фільм «Снайпер. Білий ворон» режисера Мар’яна Бушана. Вона розповідає про події російсько-української війни.

Головний герой, Микола – пацифіст та екоактивіст. Разом з дружиною він оселяється поблизу Горлівки. Його життя змінює російська агресія.

Микола приєднується до добровольчого батальйону, де перетворюється на снайпера. Спочатку побратими насміхаються з дивака, який раніше про військо читав хіба що у книжках, але згодом, завдяки своїй впертості, чоловік доводить, що з ним таки варто рахуватися. Він стає першокласним снайпером.

В основі фільму – реальна історія горлівського вчителя Миколи Вороніна, який став одним із сценаристів фільму (у співавторстві з Мар’яном Бушаном). Також він відвідував зйомки фільму.

«“Снайпер. Білий ворон” – це історія помсти. Але помсти не за одну людину. Творцям фільму вдалося втілити це на сто відсотків», – вважає Микола Воронін.

Головну роль зіграв Павло Алдошин. Також у фільмі знімались Олег Драч, Андрій Мостренко, Роман Ясиновський, Марина Кошкіна, Роман Семисал, Олег Шульга та інші. Зараз герой фільму микола Воронін, а також актори Павло Алдошин та Роман Семисал служать у лавах ЗСУ.

Фільм створено у співпраці з Національною гвардією України та Головним управлінням розвідки за підтримки Держкіно.