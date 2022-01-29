Фільм «Клондайк» розповідає про катастрофу MH17

Фільм «Клондайк», створений у копродукції України та Туреччини Марини Ер Горбач отримав нагороду «Санденсу» за найкращу режисуру конкурсі міжнародних ігрових фільмів.

Програма одного з найпрестижніших фестивалів World Cinema Dramatic Competition, яка збирає ігрове кіно з усього світу.

«Хвилююче кіно, ретельно оформлене, вишукано побудоване і прекрасно виконане. Це фільм про вибір, який ми робимо у часи, коли світ розриває на шматки» – так фестивальне журі «Санденсу» відзначило режисуру стрічки «Клондайк».

Фільм розповідає про події війни на Сході України та збитий терористами рейс MH17.

У картині йдеться про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Європейська прем’єра відбудеться уже буквально днями на Берлінале, а український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.

Фільм спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України «Будинок зі скалок», знятий в Українітакож отримав приз за найкращу режисуру, тільки в категорії міжнародних документальних фільмів (World Cinema Documentary Competition). Режисер фільму – Сімон Леренг Вільмонт.

У «Будинку зі скалок» йдеться про те, як на тлі війни у Східній Україні, що важко б’є по родинах, які живуть поблизу фронту, невелика група вольових соціальних працівників невтомно працює в одному особливому дитбудинку та створює такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та сім'ї.

Переможців конкурсних програм оголосили 28 січня. Онлайн-покази «Санденсу» триватимуть до 30 січня. Нагадаємо, цього року фестиваль проходив в онлайн-форматі.