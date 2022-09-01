Павло Алдошин у ролі Миколи Вороненка

За перші дні прокату українського воєнного екшену «Снайпер. Білий Ворон» фільм подивились 11,6 тис глядачів, він зібрав 1,4 млн грн. Про це повідомило Держкіно.

Нагадаємо, фільм режисера Мар'яна Бушана заснований на реальній історії пацифіста Миколи, який на початку війни на Донбасі в 2014 році вступив до лав добробату й став снайпером.

У фільмі знімались Павло Алдошин, Роман Семисал, Олег Шульга, Олесь Драч, Марина Кошкіна, Роман Ясиновський та інші.

У картині йдеться про помсту та протистояння двох снайперів ворожих армій. Це якісне глядацьке кіно, якого бракує на наших екранах. Його перевагою є те, що воно не намагається наслідувати відомі іноземні зразки. Це українське кіно, яке вдало поєднує напружений сюжет та актуальну, болючу для всіх тему.

Визначений від самого початку жанр автори витримують повністю, вдало балансуючи між тим, щоб фільм був насиченим подіями, як і пасує справжньому екшену, та гостротою переживань, яку не може не завдати сюжет.

Звичайно, особливо зараз, фільм про російсько-українську війну дивитись просто як екшн неможливо. У випадку «Снайпера» і не потрібно. Його героям легко співчувати, емоційно проживати кожну сцени, адже фільм не має ані надмірного пафосу, ані фальшивих нот, натомість може похвалитись чудовими акторськими роботами та реалізмом без зайвого натуралізму.

Хоча у картині йдеться про події 2014 та 2018 років, а зйомки відбувались у 2020 році, автори картини після 24 лютого 2022 року вирішили дозняти фінал, ще більше актуалізувавши картину. Оцінювати, наскільки це було потрібно, не будемо. Тим більше, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України перемішало кіно та життя: прототип головного героя та співавтор сценарію Микола Воронін, а також актори Павло Алдошин, Роман Семисал, Олег Шульга зараз перебувають на передовій.

Для Алдошина, за його словами, зйомки у «Снайпері» стали своєрідною підготовкою перед фронтом. Натомість Роман Семисал («Черкаси») й Олег Шульга («Червоний», «Позивний Бандерас») уже мали військовий досвід з 2014-го року.

Прокат фільму триває в усіх відчинених кінотеатрах країни.