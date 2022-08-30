Фестивальний хіт восени виходить в український прокат

Вийшов офіційний трейлер українського фільму «Клондайк» Марини Ер Горбач. Світова прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2022 року на міжнародному кінофестивалі «Санденс», головному фестивалі незалежного кіно в США. Також картина брала участь у конкурсній секції «Панорама» 72-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. В український прокат фільм виходить 3 листопада.

Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного – евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак.

Картина є спільним виробництвом України й Туреччини. Це четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач («Омар і ми», «Люби мене», «Гарчання чорних псів»), яка також є авторкою сценарію.

Головну роль виконала Оксана Черкашина («Погані дороги»), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків «Кіноколо». Також у фільмі знімались Сергій Шадрін («Чорний ворон») та Олег Щербина («Черкаси», «І будуть люди»).

Світова прем’єра стрічки відбулася на фестивалі «Санденс», найбільшому фестивалі незалежного кіно у США, де вона здобула приз за найкращу режисуру у міжнародному ігровому конкурсі. Також фільм став переможцем міжнародного кінофестивалю у Сієтлі.

Стрічка також була представлена на Берлінському міжнародному кінофестивалі в програмі Panoramaна Берлінале, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Фільм удостоїли двох нагород: екуменічного журі та глядацьких симпатій.

Український дистриб’ютор – кінокомпанія «Артхаус Трафік». Українські глядачі зможуть подивитися фільм «Клондайк» у кінотеатрах з 3 листопада 2022 року.