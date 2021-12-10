Фільм «Клондайк» в Україні вийде у 2022 році

В основному конкурсі кінофестивалю «Санденс» відбудеться світова прем'єра фільму «Клондайк» про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Драма режисерки Марини Ер Горбач, створена за підтримки Держкіно України, стане першою в історії українською ігровою стрічкою в міжнародній конкурсній програмі World Cinema Dramatic Competition головного фестивалю незалежного кіно у США.

У фільмі йдеться про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини, але в їх життя, разом з уламками боїнга, приходить війна. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон») та Олег Щербина («Черкаси»).

«Для мене ця картина – "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. "Клондайк" з‘явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще це мрія про мир в Україні» – пояснює задум фільму режисерка Марина Ер Горбач.

«Сценарій та режисерська робота Марини Ер Горбач – це значуща та емпатійна ода людській стійкості. "Клондайк" емоційно та глибоко окреслює невизначеність життя родини в зоні бойових дій. Камера розповідає про збитки, завдані їх оселі, з пронизливим визнанням того, що їхні життя також були назавжди змінені» – коментують відбір стрічки до фестивальної програми куратори «Санденсу».

«Клондайк», створений у копродукції з Туреччиною. «Клондайк» – четверта повнометражна робота Марини («Омар і ми», «Люби мене», «Гарчання чорних псів»), вона також є авторкою сценарію. Раніше її стрічка «Люби мене» стала першим фільмом, створеним у спільному виробництві України та Туреччини.

Щорічний кінофестиваль «Санденс» розпочнеться у Парк-Сіті, США 20 січня 2022 року та пройде у гібридному форматі. 9 грудня було оголошено частину фестивальної програми: до секції World Cinema Dramatic Competition разом із «Клондайком» увійшли ще 9 фільмів з усього світу.

Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.