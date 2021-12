Зима обіцяє глядачам чимало радості. Виходять старі й знайомі, переказані по-новому, фестивальні хіти, блокбастери, відкладені через пандемію та багато іншого кіно. Ми розповідаємо про фільми, які виходять у кінотеатрах (переважно) та про декілька картин, які відразу вийдуть онлайн, але їх складно оминути.

На жаль, наразі невідома дата прем’єри нового фільму Педро Альмадовара («Паралельні матері»). Його обіцяли також цієї зими, уже 2 грудня, але реліз перенесли, тож ми не можемо включити фільм у цей перелік, хоч і дуже чекаємо.

Також зима обіцяє багато очікуваних українських прем’єр. Про них ми розповімо окремо, бо вони того варті. А розпочне наш кіносписок для світлого кіномайбутнього просто у перший день зими Netflix.

«Влада пса»

The Power of the Dog, прем’єра 1 грудня, Netflix

Новий фільм відомої новозеландської режисерки Джейн Кемпіон («Піаніно») уже показали в основному конкурсі Венеціанського кінофестивалю. Він знятий за мотивами однойменного роману Томаса Севіджа. Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст, Джессі Племонс, Коді Сміт-Макфі, Томасен Маккензі та Френсіс Конрой.

Фільм розповідає про двох братів, Філа та Джорджа Бербенк, які володіють найбільшим ранчо в Монтані. Коли Джордж одружується з вдовою Роуз, яка переїжджає до братів на ранчо, Філ почувається зрадженим т починає проти неї войну.

Картині пророкують багато нагород та добрі рейтинги. Подивимось.

***

«Непрощена»

The Unforgivable, прем’єра 6 грудня, Netflix

Напружена драма, де Сандра Буллок грає жінку, яка відсиділа 20 років у в'язниці за вбивство поліцейського. Вона виходить н волю, проте суспільство не готове прийняти її.

Ми знаємо, що вбивство вона скоїла, захищаючи сестру. Тепер вона намагається її розшукати.

Фільм є рімейком британського однойменного міні-серіалу 2009 року. Режисером виступила Нора Фіншелд, володарка двох премій Берлінського кінофестивалю за драму «Руйнівниця системи».

***

«Вестсайдська історія»

West Side Story, прем’єра 9 грудня, кінотеатри

Сам Стівен Спілберг взявся перезняти культовий фільм 60-х. Прем’єра мала відбутись ще рік тому, але перешкодив коронавірус. Є побоювання, що вірус, який захопив Голлівуд кілька років тому і змушує перезнімати все, що рухається, і цього разу не принесе нічого доброго. Принаймні трейлер не дає багато оптимізму. Але поживемо – побачимо.

Нью-Йорк, середина 1950-х років. Нащадки білих емігрантів та пуерторіканці недолюблюють одні одних. Серед протистояння, яке ніколи не вщухає, зароджується кохання. Колишній учасник однієї з вуличних банд Тоні (Енсел Елгорт) закохується у Марію (Рейчел Зелгер), брат якої є ватажком його запеклих ворогів.

У основі сюжету музичної мелодрами «Вестсайдська історія» однойменний бродвейський мюзикл, який у свою чергу є адаптацією всесвітньовідомої драми Вільяма Шекспіра «Ромео та Джульєтта». Один зі співсценаристів Тоні Кушнер зауважив, що музичні номери залишать без змін, а також намагатимуться створити фільм максимально наближеним до оригінального мюзиклу. Цікаво, що у фільмі знялась 89-річна Ріта Морено, яка грала роль Аніти у фільмі 1961 року. Вона ж є і серед продюсерів картини.

***

«Спенсер»

Spencer, прем’єра 9 грудня, кінотеатри

Чилієць Пабло Ларраін, автор чудових «Ні» та «Неруди», знову стає на територію, на яку ступив у фільмі «Джекі».

Події фільму розгортаються впродовж трьох днів у грудні 1991 року. Британська королівська родина збирається на різдвяні вихідні у Сандрінгемському палаці. Принцеса Діана (Крістен Стюарт) має бездоганно поводитись та щиро посміхатись. Правила цієї гри вона знає добре, але нарешті наважилася їх не дотримуватись.

Окрім Крістен Стюарт, яка максимально точно скопіювла міміку та плстику своєї героїні, у фільмі знялись Джек Фартінг, Тімоті Сполл, Саллі Хокінс, Шон Харріс та інші.

***

«Не дивіться вгору»

Don't Look Up, прем’єра 10 грудня, Netflix

Мабуть, один із найочікуваніших фільмів не лише зими, але й цілого року. Насамперед через акторський склад. Тут зіграли Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Джона Гілл т інші.Головні

Вчені-астронавти Рендалл та Кейт виявляють, що на Землю насувається гігантський метеорит, який приземлиться на нашу планету через шість місяців та знищить усе живе. Головні герої вирушають у прес-тур, щоб попередити людство про небезпеку, що насувається.

Режисером є лауреат премії «Оскар» за фільм «Гра на пониження» Адам МакКей.

Спочатку чорну комедію мала випускати студія Paramount Pictures, але пізніше права на її поширення придбала компанія Netflix.

***

«Ейфель»

Eiffel, прем’єра 16 грудня, кінотеатри

Ще одна прем’єра, яку перенесли через пандемію. Париж готується прийняти Всесвітню виставку. Аби вразити гостей, організатори хочуть збудувати ефектну та оригінальну скульптуру, що прикрашатиме місто. Гюстав Ейфель (Ромен Дюріс) не виявляв жодного інтересу до цього. Несподівана зустріч з Адріен Бурже (Емма Маккей), в яку він був закоханий юнаком, надихає його створити щось прекрасне. Ейфель бере участь у конкурсі на цікаву споруду з нагоди Всесвітньої виставки та пропонує звести 300-метрову вежу.

Біографічна драма «Ейфель» стала найдорожчим фільмом, знятим у Франції у 2020 році. Її бюджет склав понад 23 млн євро. Режисером став Мартін Бурбулон. Співавторка сценарію Каролін Бонгран вигадала історію кохання, яка надихнула головного героя. Заглибившись у вивчення біографії Ейфеля, вона знайшла свідчення про те, що життя його розгорталось саме таким чином.

***

«Матриця: Воскресіння»

The Matrix Resurrections, прем’єра 22 грудня, кінотеатри

«Матриця: Воскресіння» – довгоочікувана четверта стрічка франшизи від режисерки Лани Вачовскі. Ми знову побачимо зірок попередніх фільмів, Кіану Рівза та і Керрі-Енн Мосс, у ролях Нео та Трініті.

«Матриця: Воскресіння» стане прямим продовженням франшизи, перший фільм якої вийшов у 1999 році. На відміну від попередніх фільмів, режисеркою стала лише одна з сестер – Лана Вачовскі. Вона розповіла, що поштовхом зняти ще одну «Матрицю» стали нові технології. Так, одним із технічних здобутків фільму 1999 року став ефект «мертвої кулі»: рух предмету або героя у кадрі показувався уповільнено одночасно зі швидкою зміною ракурсу. Такі фрагменти фільму знімалися встановленими в чіткому порядку нерухомими фотокамерами. Синхронно або з дуже маленьким інтервалом їх приводили у дію, а отримані зображення з них послідовно збиралися в суцільний відеофрагмент. Зараз аналогічного ефекту можна досягти за допомогою комп’ютерної графіки.

Цей фільм також сильно постраждав від пандемії, але, виглядає, цього разу дочекаємось.

***

«Операція «М’ясний фарш»

Operation Mincemeat, прем’єра 6 січня 2022 року, кінотеатри

У контексті оповідань про Другу світову війну історія фільму «Операція «М’ясний фарш»» унікальна – химерна та спокуслива кінематографічна суміш шпигунства високого рівня та дотепної вигадки. Сценарій Мішель Ешфорд поєднує у собі кілька напрямів та настроїв: напружений, романтичний, захоплюючий, несподівано смішний і нескінченно дивовижний.

Фільм розповідає багату людську історію про солдатів, яких ми рідко бачимо, які борються в іншій війні, в тіні та обмані, яких переслідє знання того, що впевненості та гарантії успіху немає. Режисером картини став Джон Медден («Небезпечна гра», «Закоханий Шекспір»). У головних ролях – Колін Ферт, Метью Макфейден, Келлі Макдональд, Пенелопа Вілтон, Джонні Флінн, Джейсон Айзекс.

***

«Голос кохання»

Aline, прем’єра 20 січня, кінотеатри

Фільм поставила відома французька комедійна актриса Валері Лемерсьє. Вона ж зіграла головну роль.

Алін народилася у багатодітній родині та була 14-ю за рахунком та наймолодшою дитиною. Її батьки, а також брати та сестри, мали хист до музики, тож дівчинка з найменшого віку співала. У 5 років вона вже виходила на сцену разом зі своїми батьками. У Квебеку, де народилася Алін, розвивати талант було не так то й легко. Продюсер Гай-Клод, побачивши неймовірний потенціал юної співачки, взявся робити з неї справжню зірку. Сюжет є вільним переказом біографії канадської співачки Селін Діон.

***

«Алея жаху»

Nightmare Alley, прем’єра 20 січня, кінотеатри

Дуже-дуже очікуваний фільм мексиканця Гільєрмо дель Торо («Лабіринт Фавна», «Формула води»), що заворожує уже навіть постерами, з неймовірним акторським складом. Тут зіграли Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Віллем Дефо, Пол Андерсон, Руні Мара, Рон Перлман, Тоні Коллетт.

Кримінальний трилер знято за мотивами однойменного роману Ліндсея Грешама, який вийшов друком у 1946 році. Вже за рік глядачі побачили першу екранізацію. Відтоді було створено також графічний роман та мюзикл. У 2017 році Гільєрмо дель Торо оголосив про роботу над новою кіно адаптацією роману. Спершу на головну роль розглядався Леонардо ДіКапріо, але згодом вибір зупинили на Бредлі Купері.

Знімальний процес розпочався у січні 2020, проте був призупинений за бажанням творчої групи ще до початку нокдауну, пов’язаного з пандемією. До роботи повернулися через півроку. За словами дель Торо, перерва пішла на користь та допомогла зробити фільм яскравішим.

***

«Хижаки»

I predatori, прем’єра 20 січня, кінотеатри

Як і будь-яке місто світу, Рим є домівкою для дуже різних родин. Представники родини Павоне – заможні інтелектуали та буржуа, вишукані поціновувачі сучасного мистецтва. Живуть вони у самому центрі міста. Родини з околиць зовсім інші. Висмара живуть у передмісті. Заробіток мають нелегальний, а їхні захоплення та переконання можуть викликати шок. Зазвичай життєві шляхи таких людей не перетинаються, та все ж вони зустрілися. Кричуща різність двох сімейств проявить найпотаємніші риси характерів кожного.

Фільм став режисерським дебютом 29-річого актор П'єтро Кастеллітто, сина відомого режисера Сержіо Кастелліто, у фільмі якого «Не йди» він дебютував ще підлітком.

Стрічка Кастеллітто взяла участь у 53 кінофестивалях, де виборола 16 премій, у тому числі за найкращу режисуру та найкраще виконання чоловічої ролі другого плану. Прем’єра фільму відбулась у рамках Венеціанського кінофестивалю.

***

«Найгірша людина у світі»

Verdens verste menneske, прем’єра 3 лютого, кінотеатри

Фільм Йоакіма Трієра («Тельма», «Гучніше, ніж бомби») був представлений у конкурсі Каннського кінофестивалю. Виконавиця головної ролі Ренате Рейнстве («Осло, 31 серпня») отримала там нагороду за найкращу жіночу роль. Тепер фільм є кандидатом від Норвегії на «Оскар».

Джулі виповнюється тридцять, і її життя – суцільний екзистенційний безлад. Її таланти змарновано, а її хлопець – успішний художник-графік – наполягає на тому, що час стати більш розсудливою. На одній з вечірок вона зустрічає чарівного молодого чоловіка. Сподіваючись на нові життєві перспективи, жінка кидається у вир нових стосунків та кохання.

***

«Смерть на Нілі»

Death on the Nile, прем’єра 10 лютого, кінотеатри

Ще одна заблокована ковідом картина має шанси дійти до прокату. Це другий фільм Кеннета Брани, що екранізує класичні романи Агати Крісті. Перший, «Вбивство у Східному експресі» викликав чимало суперечок та порівнянь із фільмом Сідні Люмета 1974 року. Ця картину, очевидно, чекає та сама доля. Адже фільм Джима Гіллерміна 1978 року також вважається бездоганним. Тим цікавіше.

Всесвітньовідомий детектив Еркюль Пуаро (Кеннет Брана) вирушає у відпустку. Це має бути незабутня подорож по Нілу. Але детективу знову доведеться застосувати увесь свій талант та розум, аби розкрити злочини, які тут відбулися.

Ще у 2015 році правнук письменниці Джеймс Прічард, голова правління Agatha Christie Ltd., заявив, що вважає доцільною екранізацію інших творів Агати Крісті за умови, що фільм 2017 року («Вбивство у Східному експресі») стане успішним. Старий фільм вирізнявся зірковим акторським складом. Тут теж не бракує зірок. У головних ролях Галь Гадот, Кеннет Брана, Джоді Комер, Армі Гаммер, Том Бейтман.